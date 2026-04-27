Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber

İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’ndan üzücü haber geldi. Milli futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.
İddiaya göre Hakan Çalhanoğlu’nun yaşadığı kas yaralanması sonrası sezonu kapattığı belirtildi. Yıldız oyuncunun tedavi sürecine hemen başlandığı ifade edildi.
Sakatlığına rağmen Hakan Çalhanoğlu’nun 2026 FIFA Dünya Kupası’na hazır hale gelmesinin beklendiği aktarıldı. Milli futbolcunun turnuva öncesi tamamen iyileşmesi hedefleniyor.
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıkarken 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’da Meksika’da başlayacak ve 19 Temmuz’da ABD’de oynanacak finalle sona erecek. Turnuvada 48 takım mücadele edecek.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?