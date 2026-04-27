6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu

27.04.2026 18:03
Konya’da hamile eşini öldüren sanığa verilen 23 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından “haksız tahrik uygulanamaz” gerekçesiyle yeniden bozulurken, dosya tekrar yargılama yapılmak üzere mahkemeye gönderildi.

Konya'da 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer’i (35), karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer’e (40), Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' ile verdiği 23 yıl hapis cezasını Yargıtay yine bozdu. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi'nin kararda direnmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'nde çiftçilik yapan 12 yıllık evli Ali Rıza Yüzer, 16 Aralık 2020’de, 3 çocuğunun annesi 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle 5 el ateş ederek vurdu. Sadife Yüzer, kanlar içinde yere yığılırken, Ali Rıza Yüzer sağlık ekiplerine haber verdi. Sadife Yüzer, gelen sağlık ekiplerinin çabasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Rıza Yüzer, tutuklandı. Yapılan DNA testinde Yüzer'in ölen bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.

YEREL MAHKEME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'Gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürmek' suçundan yargılanan Ali Rıza Yüzer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Yüzer'in suçu 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiğine kanaat getirip cezayı müebbet hapse indirdi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Yüzer'in avukatı, bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurup, karara itirazda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, cezayı fazla bulup, kararı bozarak dosyayı yeniden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Yerel mahkeme yine aynı kararı verdi. Dosya, tekrar Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde 8 Haziran 2023’te görülen duruşmada Ali Rıza Yüzer'e önce müebbet hapis cezası verildi. Yüzer'in 'yargılama sürecindeki davranışlarını' göz önünde bulundurarak cezayı 23 yıla düşürdü.

YARGITAY: CİNAYET HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİ OLMADAN İŞLENDİ

Bu kararın ardından dosya temyiz için Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Ali Rıza Yüzer'in cinayeti 'haksız tahrik' hükümleri olmadan işlediğine kanaat getirerek Yüzer'in oy çokluğuyla yeniden yargılanması talebiyle dosyayı bölge mahkemesine gönderdi. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi kararında direnerek 'şüpheden sanık yararlanır' diyerek yine 23 yıl hapis cezası verdi.

"BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NİN KARARA DİRENMESİ HUKUKA AYKIRI"

İtiraz üzerine dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi'nin kararda direnmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Oy çokluğu ile alınan kararda, "Sadife'den kaynaklı herhangi bir hiddet veya şiddetli eleme yol açacak hareket bulunmadığı halde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının hukuka aykırı olduğunun anlaşılması karşısında mahkemenin direnme kararı yerinde görülmemiştir" denildi. Dosya bu kez Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Dosyayı inceleyen Ceza Genel Kurulu da haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini belirterek oy çokluğuyla kararı bozdu. Kararda, “Maktulün suç tarihinden önceki süreçte sanığı aldattığı iddiası ispat edilememiş, aksine sanığın maktule yönelik baskı ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu maddi delillerle ortaya konulmuştur” ifadeleri yer aldı. Dosya yeniden istinaf mahkemesine gönderildi. 

Kaynak: DHA

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    İki can var ortada, hadi karısı tahrik yaptı diyelim, karnındaki çocuğunu hiç mi düşünmedi cani 1 0 Yanıtla
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Almanya’da film gibi soygun: 850 bin Euro’luk vurguna 10 dakika yetti Almanya'da film gibi soygun: 850 bin Euro'luk vurguna 10 dakika yetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Derbiye damga vuran anlar Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı
İran’dan ABD’ye “Kırmızı Çizgi“ mektubu İran’dan ABD’ye "Kırmızı Çizgi" mektubu
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

18:16
Pakistan, Afganistan’a topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'a topçu atışlarıyla vurmaya başladı
17:22
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
16:59
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
16:58
Hakem Yasin Kol’un derbi notu belli oldu
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu
16:41
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
16:07
Arakçi ile görüşen Putin’den net mesaj: İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacağız
Arakçi ile görüşen Putin'den net mesaj: İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacağız
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
15:54
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
