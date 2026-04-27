Samed Ağırbaş, Korea Times\'a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Güney Kore’deki İklim Haftası kapsamında kaleme aldığı yazıda küresel enerji dönüşümünde Asya’nın rolüne dikkat çekerek, çok paydaşlı iş birliklerinin önemini vurguladı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Güney Kore’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İklim Haftası kapsamında Güney Kore basınına yazdığı yazıda, küresel enerji dönüşümünün hızlandırılmasına yönelik stratejik yaklaşımları ortaya koydu.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Güney Kore’nin Yeosu şehrinde 21–25 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İklim Haftası kapsamında birçok temas gerçekleştirerek önemli programlara katıldı.

Güney Kore’deki üst düzey temaslarda; Türkiye’nin çevre ve iklim politikalarında öncü bir yaklaşım olarak şekillenen Sıfır Atık vizyonunun, Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle uluslararası ölçekte bir modele dönüştüğü vurgulandı.

İKLİM HAFTASI PROGRAMI COP SÜRECİNDE KRİTİK BİR EŞİK OLDU

Ağırbaş, İklim Haftası kapsamında COP30 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Dan Ioschpe ile birlikte Güney Kore’nin köklü basın kuruluşlarından Korea Times için kaleme aldığı yazıda, küresel ölçekte derinleşen enerji krizi ve artan maliyet baskıları çerçevesinde değerlendirilen dönüşüm sürecine ilişkin olarak, Asya’nın rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Eylem planı, Asya’nın enerji dönüşümünü hızlandırmasına yardımcı olabilir. Elektrifikasyon, enerji verimliliği ve entegre şebeke sistemleri, bölgenin bu alandaki liderliğini pekiştirmektedir. Bu liderliğin küresel ölçekte yaygınlaştırılması ise artık bir tercih değil, zorunluluktur.”

Yeosu kentinde gerçekleştirilen UNFCCC İklim Haftası’nın, COP31 sürecine giden yolda kritik bir eşik olduğuna işaret eden Ağırbaş, enerji dönüşümünün yalnızca arz yönlü politikalarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Ağırbaş, bu çerçevede talep tarafının önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Arz tarafındaki gelişmeler önemli olmakla birlikte, talep tarafı doğrudan vatandaşların yaşam maliyetlerini belirleyen alandır. Enerji maliyetleri arttığında, bu durum doğrudan hane halkına yansımaktadır.”

ÇOK PAYDAŞLI İŞ BİRLİKLERİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Asya’nın özellikle elektrifikasyon, enerji verimliliği ve şebeke entegrasyonu alanlarında küresel ölçekte öncü konuma yükseldiği ifade eden Ağırbaş, bu ilerlemenin uluslararası iş birlikleriyle daha da güçlendirileceğini belirtti. Bu kapsamda Küresel İklim Eylem Gündemi’nin rolüne değinen Ağırbaş, çok paydaşlı iş birliklerinin önemini şu sözlerle dile getirdi:

“Küresel İklim Eylem Gündemi, ulusal hükümetlerden özel sektöre, şehirlerden sivil topluma kadar geniş bir aktör yelpazesini kapsayarak, siyasi taahhütlerin sahada somut sonuçlara dönüşmesini sağlamaktadır.”

Elektrifikasyonun enerji dönüşümündeki kritik rolüne de değinen Ağırbaş, sürdürülebilir enerji sistemlerine geçişin çok boyutlu faydalar sunduğu belirtti:

“Elektrifikasyon, enerji verimliliğini artırarak emisyonların azaltılmasına katkı sunarken, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanımını mümkün kılmaktadır. Evler, sanayi tesisleri ve ulaşım sistemleri bu dönüşümün merkezinde yer almaktadır.”

AKILLI ALTYAPILAR VE STANDARTLARIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİ VAR

Elektrifikasyonun sınırlı kaldığı sektörlerde ise sürdürülebilir yakıtların önemine işaret eden Ağırbaş, küresel iş birliklerinin bu alandaki dönüşümü hızlandıracağını ifade etti:

“Ağır sanayi, denizcilik ve havacılık gibi alanlarda sürdürülebilir biyoyakıtlar ve hidrojen çözümleri ön plana çıkmaktadır. Uluslararası taahhütler, bu yakıtların kullanımını hızla artırmayı hedeflemektedir.”

Ağırbaş, enerji verimliliği politikalarının sosyal ve ekonomik etkilerine de dikkat çekerek, daha akıllı altyapıların ve standartların dönüştürücü etkisi vurguladı:

“Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz; aynı zamanda hane halkı faturalarını düşürür, ekonomik verimliliği artırır ve yeni istihdam alanları oluşturur. Bu dönüşümün adil ve kapsayıcı bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.”

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN BÖLGESEL İŞ BİRLİKLERİ ÖNEMLİ

Şebeke altyapılarının güçlendirilmesinin enerji dönüşümünün önündeki en kritik başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Ağırbaş, mevcut yatırım açığının küresel ölçekte şebeke altyapıları ve enerji dönüşümü için önemli bir engel teşkil ettiği belirtti. Bu kapsamda bölgesel iş birliklerinin önemine vurgu yapan Ağırbaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Yenilenebilir enerji üretimindeki artış, şebeke altyapısının gerisinde kalmaktadır. Bu nedenle, şebekelerin genişletilmesi ve enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi dönüşümün başarısı için kritik önemdedir. Eylem Gündemi, bu çalışmayı küresel ölçekte sürdürüyor. Elektrik şebekelerini genişletme planı, 1.500 gigawattlık depolama kapasitesinin sağlanmasını ve 2035 yılına kadar yıllık şebeke yatırımının iki katına çıkarılmasını destekliyor.”

Gündem, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 15:05:08. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.