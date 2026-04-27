Futbolseverlere müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı salı günü oynanacak tek maçla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları, 28 Nisan Salı günü ve 29 Nisan Çarşamba günü başlayacak.
Organizasyonda Fransa ekibi Paris Saint-Germain, Alman temsilcisi Bayern Münih'i salı günü TSİ 22.00'de konuk edecek.
İspanyol kulübü Atletico Madrid ise 29 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de İngiliz ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
