Futbolseverlere müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı salı günü başlayacak. Organizasyonun yarı finalinde yarın Bayern Münih-Paris Saint-Germain, 29 Nisan Çarşamba günü de Arsenal-Atletico Madrid maçları oynanacak. Maçlar TRT 1'den şifresiz izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı salı günü oynanacak tek maçla başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL HEYECANI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları, 28 Nisan Salı günü ve 29 Nisan Çarşamba günü başlayacak.

PSG'NİN KONUĞU BAYERN MUNIH

Organizasyonda Fransa ekibi Paris Saint-Germain, Alman temsilcisi Bayern Münih'i salı günü TSİ 22.00'de konuk edecek.

ATLETICO, ARSENAL'İ AĞIRLAYACAK

İspanyol kulübü Atletico Madrid ise 29 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de İngiliz ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

MAÇLAR ŞİFRESİZ KANALDA

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 17:28:07. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.