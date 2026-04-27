TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi! Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
27.04.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Yüzyılın Konut Projesi’nde İstanbul’daki 100 bin konutun kura çekimi tamamlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz." dedi.

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekimi tamamlandı. Yapılan çekilişle hak sahipleri belirlenirken, kesin listelerin noter onayının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacağı bildirildi.

81 İLDE KURA SÜREÇLERİ TAMAMLANDI

İstanbul’daki kura çekimiyle birlikte Türkiye genelindeki 81 ilde yürütülen tüm kura süreçlerinin tamamlandığı duyuruldu. Proje kapsamında belirlenen hak sahiplerinin ardından yeni aşamaya geçildi.

TEMELLER ATILACAK, TESLİMLER BAŞLAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bundan sonraki süreçte konutların inşası için hızlı şekilde temel atma çalışmalarına başlanacağını ve evlerin en kısa sürede teslim edileceğini açıkladı.

KURA SONUÇLARI E-DEVLET VE TOKİ SİTESİNDE YAYINLANACAK

İstanbul’da kura sonucu belirlenen hak sahiplerinin listesi noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sitesi "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/istanbul" adresinde yayınlanacak. Vatandaşlar kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden TOKİ/ Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama sekmesinden de öğrenebilecek.

BAKAN KURUM: NOTER ONAYI SONRASI KESİN LİSTELERİ ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’da kura çekimi işlemlerinin tamamlandığını, noter onayının ardından listenin TOKİ’nin sitesinde yayımlanacağını duyurdu. Bakan Kurum mesajında, “Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Desperado null Desperado null:
    boş işler 2 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’a kötü haber maçın başında geldi Galatasaray'a kötü haber maçın başında geldi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
Denizli’de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası 1 ölü, 1 yaralı Denizli'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı
Ne ayağıyla ne de kafasıyla Osimhen bu kez de diziyle gol attı Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de diziyle gol attı
Elazığ’da alt geçit suyla doldu: Mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı Elazığ'da alt geçit suyla doldu: Mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
Derbide ilk yarının özeti gibi kare Derbide ilk yarının özeti gibi kare
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar

17:22
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
16:58
Hakem Yasin Kol’un derbi notu belli oldu
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu
16:41
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
16:07
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
16:07
Arakçi ile görüşen Putin’den net mesaj: İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacağız
Arakçi ile görüşen Putin'den net mesaj: İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacağız
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
15:54
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
15:20
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
14:19
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
13:37
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler: İl emniyet müdürü ifadeye çağrıldı, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler: İl emniyet müdürü ifadeye çağrıldı, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 17:39:37. #7.12#
SON DAKİKA: TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi! Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.