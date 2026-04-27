Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka görev alacak.
Beşiktaş: Vazquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Rashica, El Bilal, Oh.
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Igor, Mladenovic, Bartuğ, Berkay, Barış, Traore, Sam Larsson, Serginho.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı file bekçisi Devis Vasquez, siyah-beyazlıların kalesini ilk kez koruyacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın 11'inde sürpriz! Bu sezon ilk kez oynayacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?