Nusret Gökçe\'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 30/01/2026 günü fuhşa aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen şüphelilere ilişkin yapılan operasyon kapsamında, şüphelilerin telefonları üzerinde yapılan incelemede fuhuş faaliyetlerine dair müşteri temin eden kişilere ve fuhuştan elde edilen gelirin toplandığı banka hesaplarına ulaşıldığı belirtildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ve yapılan tespitler doğrultusunda 17 Nisan günü yapılan ikinci operasyonda fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 7 şüphelinin tutuklandığı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.

NUSRET GÖKÇE'NİN KARDEŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında fuhuş eylemlerine aracılık ettiği tespit edilen Özgür Gökçe hakkında da TCK 227/1 maddesinde düzenlenen çocuğun fuhşuna aracılık etme suçundan 24 Nisan günü Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildiği, 27/04/2026 günü ifadesi alınan şüpheli Özgür Gökçe'nin tutuklamaya istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildildiği ifade edildi.