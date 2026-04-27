Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı - Son Dakika
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe\'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
27.04.2026 15:20
Et restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "çocuğun fuhşuna aracılık etme" suçundan tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 30/01/2026 günü fuhşa aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen şüphelilere ilişkin yapılan operasyon kapsamında, şüphelilerin telefonları üzerinde yapılan incelemede fuhuş faaliyetlerine dair müşteri temin eden kişilere ve fuhuştan elde edilen gelirin toplandığı banka hesaplarına ulaşıldığı belirtildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ve yapılan tespitler doğrultusunda 17 Nisan günü yapılan ikinci operasyonda fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 7 şüphelinin tutuklandığı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.

NUSRET GÖKÇE'NİN KARDEŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında fuhuş eylemlerine aracılık ettiği tespit edilen Özgür Gökçe hakkında da TCK 227/1 maddesinde düzenlenen çocuğun fuhşuna aracılık etme suçundan 24 Nisan günü Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildiği, 27/04/2026 günü ifadesi alınan şüpheli Özgür Gökçe'nin tutuklamaya istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildildiği ifade edildi. 

Son Dakika Magazin Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Başlığa çok güldüm onlarda yüz varmı ki kizarsin 34 1 Yanıtla
  • murat atis murat atis:
    Hazır kardeşini atmışken o şımarık nusretide atsaydınız. İçerde pişti oynaylardı. 12 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 17:01:55. #7.12#
SON DAKİKA: Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı - Son Dakika
