Malatya\'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya iki depremle sarsıldı. Peş peşe meydana gelen depremler, saat 15.40 sularında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre ilk sarsıntı saat 15.41’de 3.9 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
İlk depremin ardından kısa süre sonra ikinci bir sarsıntı yaşandı. Merkez üssü Battalgazi olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, yerin 16,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Öte yandan dün (26 Nisan) Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde, Muş'un Bulanık ilçesi de 4,1'le sallandı.5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
