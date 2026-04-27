Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya\'da 5 dakika arayla iki deprem
27.04.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde beş dakika içinde 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde olmak üzere iki ayrı deprem meydana geldi.

Malatya iki depremle sarsıldı. Peş peşe meydana gelen depremler, saat 15.40 sularında gerçekleşti.

İLK DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.9

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre ilk sarsıntı saat 15.41’de 3.9 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

İKİNCİ SARSINTI KORKUTTU

İlk depremin ardından kısa süre sonra ikinci bir sarsıntı yaşandı. Merkez üssü Battalgazi olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, yerin 16,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

BİNGÖL VE MUŞ'TA DA SARSINTILAR OLMUŞTU

Öte yandan dün (26 Nisan) Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde, Muş'un Bulanık ilçesi de 4,1'le sallandı.

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 16:55:13.
SON DAKİKA: Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.