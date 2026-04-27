Londra’da sosyal medya fenomeni, rakibini ezerek öldürdü

27.04.2026 00:55
İngiltere'nin başkenti Londra'da eski X Factor yarışmacısı Gabrielle Carrington, gece kulübü çıkışında tartıştığı fenomen Klaudia aracıyla ezdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan fenomen bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Olay yerinden kaçan Carrington yakalanırken, hakkında cinayet davası açıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın eğlence merkezi Soho, film sahnelerini aratmayan trajik bir cinayete sahne oldu. Eski "The X Factor" yarışmacısı Gabrielle Carrington’ın (29), tartıştığı sosyal medya fenomeni Klaudia Zakrzewska’yı (32) lüks aracıyla ezerek ölümüne neden olduğu bildirildi.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ 

Olay, 19 Nisan sabaha karşı Soho semtindeki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, "Klaudia Glam" ismiyle tanınan Zakrzewska ile Gabrielle Carrington arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerilimin tırmanması üzerine Carrington, siyah renkli Mercedes marka aracına binerek direksiyonu Zakrzewska’nın üzerine kırdı. Genç kadını aracın altında bırakan Carrington, olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalıştı.

BİR HAFTALIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ 

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zakrzewska, yoğun bakım ünitesinde bir hafta süren yaşam mücadelesini Cumartesi günü kaybetti. 

Klaudia Zakrzewska

Metropolitan Polisi, fenomenin vefatını doğrulayarak ailesine başsağlığı dileklerini iletti. 

Olay sırasında araçtan etkilenen 58 yaşındaki bir erkeğin hayati tehlikeyi atlattığı ancak "hayatını değiştirecek düzeyde" kalıcı hasar aldığı, 30’lu yaşlardaki bir başka kadının ise hafif yaralandığı kaydedildi.

SUÇLAMALAR CİNAYETE ÇEVRİLDİ 

2013 yılında The X Factor yarışmasında "Miss Dynamix" grubuyla adını duyuran ve finale kadar çıkan Carrington, olay sonrası gözaltına alındı. 

Gabrielle Carrington

Hakkında daha önce hazırlanan "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli ve alkollü araç kullanma" suçlamaları, mağdurun hayatını kaybetmesi üzerine savcılık tarafından "cinayet" suçlamasına dönüştürüldü. 

Mahkemeye çıkarılan Carrington, duruşmada sadece kimlik bilgilerini doğrulamakla yetindi.

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı
ABD askerlerinin yemek krizi: Yeni görüntüler sızdı ABD askerlerinin yemek krizi: Yeni görüntüler sızdı
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı Gizli servis anında müdahale etti Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
Kolombiya’da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Kolombiya'da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Akdeniz’de 4,9 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı Trump’ı apar topar salondan çıkardılar Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan Trump fotoğrafını paylaştı İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
Trabzon’daki boks maçında büyük kavga Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
İngiltere’de hastaneler personel açığı nedeniyle hemşireleri doktorların yerine kullanıyor İngiltere'de hastaneler personel açığı nedeniyle hemşireleri doktorların yerine kullanıyor
Kazılan çukura düşen işçinin üzerine toprak çöktü Kazılan çukura düşen işçinin üzerine toprak çöktü
Uşak’ta görev başındaki polislere ateş açıldı Yaralılar var Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
“Midemi aldırdım“ deyince yanlış anlaşıldı İşte Bergüzar Korel’in 20 kilo verdiği sırrı "Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı
Hac yolunda hayatını kaybetti Hac yolunda hayatını kaybetti
Trump’ın yemeğinde panik anları Silah seslerini duyunca masanın altına sığındılar Trump'ın yemeğinde panik anları! Silah seslerini duyunca masanın altına sığındılar
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
21:36
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
21:14
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
20:57
Derbide ilk yarının özeti gibi kare
Derbide ilk yarının özeti gibi kare
20:50
Ne ayağıyla ne de kafasıyla Osimhen bu kez de diziyle gol attı
Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de diziyle gol attı
20:35
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
20:24
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
20:14
Galatasaray’a kötü haber maçın başında geldi
Galatasaray'a kötü haber maçın başında geldi
20:07
Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
19:53
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
19:49
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe’ye zeytin dalı uzattı
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'ye zeytin dalı uzattı
19:08
Fener taraftarına Asensio şoku
Fener taraftarına Asensio şoku
18:46
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket
18:44
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı
18:39
Siirt’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Siirt'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
18:31
Galatasaray istemedi, TFF Fenerbahçe’nin talebini reddetti
Galatasaray istemedi, TFF Fenerbahçe'nin talebini reddetti
16:54
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
15:15
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
