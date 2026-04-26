Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi
26.04.2026 17:45
Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırırken, eski Fenerbahçe oyuncusu Allan Saint-Maximin için girişimlere hazırlanıyor.

Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için erken hamlelere başladı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın daha önce işaret ettiği transfer operasyonunda liste başına yazılan isimlerden biri, bir dönem Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giyen Fransız yıldız Allan Saint-Maximin oldu.

TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ 

Boşa Çıkıyor: Şu anda Lens kulübünde kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda boşa çıkacak olması, bordo-mavili yönetimi harekete geçirdi. Trabzonspor'da efsane isim Nwakaeme'nin son sezonu olması ve sakatlık sorunları yaşayan Edin Visca'nın yeni sezonda kadroda düşünülmemesi nedeniyle, kanat bölgesinde oluşacak boşluğun Maximin ile doldurulması planlanıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Yönetim, Fransız oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek mali şartları masaya yatıracak. Eğer oyuncunun talepleri kulübün mali dengelerine uygun olursa, resmi adımlar atılacak.

FORM DURUMU 

Bu sezon Lens formasıyla sahaya çıktığı 10 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Saint-Maximin, hem skora katkısı hem de hızıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
