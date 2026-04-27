Galatasaray 3. golü atınca resmen delirdi

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde yaşananlar sadece sahada kalmadı. Sarı-lacivertli bir taraftar, karşılaşmanın ardından yaşadığı sinir kriziyle gündem oldu.
Galatasaray’ın üçüncü golünü atmasının ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçeli taraftar, öfkesine hakim olamadı. Maçı izlediği sırada sinirlenen taraftarın, televizyonu aşağı attığı görüldü.
Yaşanan anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay birçok kullanıcı tarafından yorumlandı. Derbi sonrası tansiyonun sadece statta değil, evlerde de yükseldiği dikkat çekti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)