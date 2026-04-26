Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
26.04.2026 13:27  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yeni direktifle uçaklarda powerbank kullanımına sınırlama getirildi. Uçuş sırasında powerbanklerin şarj edilmesi yasaklanırken, yolcuların yanında en fazla iki taşınabilir batarya bulundurmasına izin verildi. Ayrıca uçakta elektronik cihazların powerbank ile şarj edilmesi de tavsiye edilmedi. Düzenleme, havacılık işletmeleri ve yer hizmetlerini kapsarken, ekipman amaçlı bataryalar kapsam dışında bırakıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), taşınabilir bataryalara ilişkin yeni bir Uçuş Operasyon Direktifi yayımladı. ICAO’nun teknik talimatlarında yapılan değişiklikler doğrultusunda hazırlanan direktifle birlikte yolcu ve ekip üyeleri tarafından taşınan lityum piller ile taşınabilir elektronik cihazlara yönelik yeni kurallar yürürlüğe girdi.

DİREKTİF RESMİ OLARAK YAYIMLANDI

Söz konusu düzenleme, SHGM’nin resmi internet sitesi üzerinden belge olarak yayımlandı. Yeni kuralların, uçuş güvenliğini artırmaya yönelik olduğu vurgulandı.

UÇUŞ SIRASINDA ŞARJ YASAĞI GETİRİLDİ

Direktife göre, uçuş sırasında powerbanklerin şarj edilmesi yasaklandı. Ayrıca bir yolcunun yanında taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısı en fazla iki adetle sınırlandırıldı. Bununla birlikte, uçakta taşınabilir elektronik cihazların şarjı için powerbank kullanımının da tavsiye edilmediği belirtildi.

KAPSAMI GENİŞ, İSTİSNA EKİP ÜYELERİNE

Düzenlemenin ticari hava taşıma işletmeleri, genel havacılık işletmeleri ve yer hizmetleri kuruluşlarını kapsadığı ifade edildi. Operasyonel gereklilikler kapsamında ekip üyeleri tarafından taşınan bataryalar bu kısıtlamanın dışında tutulurken, kişisel kullanım amacıyla taşınan bataryaların yeni kurallara tabi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 14:22:01. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.