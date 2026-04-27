Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var

27.04.2026 07:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray derbisi sonrası özür diledi.

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a mağlup olduğu derbinin ardından Brezilyalı kaleci Ederson’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kırmızı kart görerek oyun dışı kalan deneyimli file bekçisi, sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı.

“HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Karşılaşmada yaşanan olaylara değinen Ederson, hem taraftarlardan hem de takım arkadaşlarından özür diledi. Kırmızı kart kararına katılmadığını belirten tecrübeli kaleci, “Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

VAR ODASI HAREKETİNE PİŞMANLIK

Maçın ardından VAR monitör kabinine yönelik tepkisiyle de gündeme gelen Ederson, bu davranışından dolayı pişmanlık duyduğunu vurguladı. Brezilyalı kaleci, “Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Var hakemine iyi yaptın 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 08:20:10. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.