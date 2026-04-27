Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson\'dan haber var

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a mağlup olduğu derbinin ardından Brezilyalı kaleci Ederson’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kırmızı kart görerek oyun dışı kalan deneyimli file bekçisi, sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı.

“HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Karşılaşmada yaşanan olaylara değinen Ederson, hem taraftarlardan hem de takım arkadaşlarından özür diledi. Kırmızı kart kararına katılmadığını belirten tecrübeli kaleci, “Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

VAR ODASI HAREKETİNE PİŞMANLIK

Maçın ardından VAR monitör kabinine yönelik tepkisiyle de gündeme gelen Ederson, bu davranışından dolayı pişmanlık duyduğunu vurguladı. Brezilyalı kaleci, “Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.