İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı - Son Dakika
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog\'dan Trump ve Netanyahu\'yu küplere bindirecek af kararı
27.04.2026 06:21
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, yolsuzluk davalarıyla yargılanan Başbakan Netanyahu’nun af talebine doğrudan yanıt vermek yerine savunma anlaşması seçeneğini gündeme aldı. Trump’ın af çağrısı ve baskılarına rağmen bu yol tercih edilirken, süreçte savcılık ve avukatlar arasında görüşmeler planlanıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yaklaşık 6 yıldır rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan 76 yaşındaki Başbakan Binyamin Netanyahu’nun af talebine doğrudan yanıt vermek yerine savunma anlaşması seçeneğini gündeme aldı.

TRUMP’TAN SERT BASKI: “AF ÇIKAR” ÇAĞRISI

Herzog’un kararı, ülkedeki derin siyasi bölünmelerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın baskılarının gölgesinde şekillendi. Trump, Netanyahu adına sürece müdahil olarak Herzog’u af çıkarmaya çağırdı, talebin karşılanmaması üzerine ise sert eleştiriler yöneltti.

KULİSLERDE “GAYRİRESMİ MÜZAKERE” FORMÜLÜ

Önerilen süreç kapsamında cumhurbaşkanlığı himayesinde devlet savcılığı, başsavcılık ve Netanyahu’nun avukatları arasında gayriresmi görüşmeler yürütülmesi planlanıyor. Yetkililer, bu temasların olası bir uzlaşma zemini oluşturmayı hedeflediğini belirtiyor.

UZMANLAR UYARIYOR: SUÇ KABULÜ VE İSTİFA ŞARTI

Hukuk uzmanları, muhtemel bir savunma anlaşmasının genellikle suçun kabul edilmesini ve kamu görevinden istifayı içerdiğine dikkat çekiyor. Ancak Netanyahu, şimdiye kadar tüm suçlamaları reddetti ve siyaseti bırakmaya yönelik bir sinyal vermedi.

AF İÇİN YASAL ENGEL: “KOŞULLAR KARŞILANMIYOR”

Adalet Bakanlığı Af Dairesi, Netanyahu’nun suçlamaları kabul etmemesi ve görevden ayrılmaması halinde bir af kararının yasal zemininin bulunmadığını vurguladı. Bu durum, af seçeneğini fiilen çıkmaza sokuyor.

SEMBOLİK MAKAM, KRİTİK YETKİ: HERZOG’UN ROLÜ

İsrail’de büyük ölçüde sembolik bir rol üstlenen cumhurbaşkanlığı makamı, af yetkisiyle kritik bir konumda bulunuyor. Yetkililer, başarı ihtimali düşük olsa da bu arabuluculuk girişiminin toplumsal kutuplaşmayı azaltmak için önemli bir adım olduğunu ifade ediyor.

YOLSUZLUK DAVALARI VE ERTELENEN İFADELER

Netanyahu, üç ayrı yolsuzluk davası kapsamında yargılanıyor. Daha önce ifade işlemleri “güvenlik ve siyasi” gerekçelerle ertelendi. Kudüs Bölge Mahkemesi, savcılığın itirazına rağmen Netanyahu’nun ifade sürecinin iptal edilmesi talebini, süren savaş ve güvenlik koşullarını gerekçe göstererek kabul etti.

Son Dakika Isaac Herzog İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı - Son Dakika

