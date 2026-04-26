Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağı netlik kazandı
26.04.2026 15:48
Fenerbahçe, Victor Osimhen'in kolunda materyalin oyuncu sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu. Bu gelişme üzerine derbide oynayıp oynayamayacağı merak edilen Osimhen'in forma giyip giyemeyeceği netlik kazandı.

Trendyol Süper Lig’in dev randevusu öncesinde Galatasaray camiasının merakla beklediği Victor Osimhen bilmecesi yanıt buldu. Liverpool mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşayarak kolu kırılan Nijeryalı yıldızın, derbi maçta forma giyip giyemeyeceği netleşti.

FENERBAHÇE'DEN TFF'YE BAŞVURU

Osimhen'in kırılan kolunu korumak amacıyla kullandığı özel koruyucu materyal, derbi öncesinde tartışmaların odağı haline gelmişti. Fenerbahçe kulübü, söz konusu kaplamanın futbolcu sağlığı açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi bir başvuruda bulunmuştu.

GEREKLİ İZİNLER ALINDI

HT Spor'un aktardığı bilgilere göre; Galatasaray yönetimi, golcü oyuncunun sağlığını ve oyun kurallarını gözeterek gerekli tüm prosedürleri tamamladı. Yapılan incelemeler ve alınan izinlerin ardından, Victor Osimhen’in Fenerbahçe derbisinde oynamasının önünde hukuki veya tıbbi bir engel kalmadığı bildirildi.

DEV MAÇ BU AKŞAM

Sarı-kırmızılı ekibin gol yollarındaki en büyük kozu olan Osimhen, teknik direktörün şans vermesi halinde bu akşamki dev maçta sahada olabilecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik derbi, saat 20:00’de başlayacak ve müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

