Gelin ve damat adayı kar tünelinde fotoğraf çekimi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.04.2026 09:47  Güncelleme: 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta gelin ve damat adayının ilginç fotoğraf çekme isteği görenleri şaşırttı. Sözlenen çift düğün öncesi fotoğraf çekmek için çekim platosu yerine 10 metre karda açılan tünelleri tercih etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde Mercan ve Eray Yıldız çifti sözlendi. Fotoğraf için çekim platosuna gitmeleri gereken gelin ve damat adayı beldeye 14 kilometre uzaklıkta bulunan Tanin Geçidindeki bölgede düşen çığ sonrasında açılan tünellerde çekim yapmayı tercih etti. Metrelerce uzanan kar tünelini tercih eden çifti yalnız bırakmayan gelin ve damat adayının akrabaları ise karlı bölgede çekimler yapmaya başladı. Uzun süre burada çekim yapan yeni çift aylardır bu anı beklediklerini söyledi. Farkındalık olmasını isteyen çift Türkiye'de ilk defa kar tünelinde dış çekim yapan çift olmak istediklerini dile getirdi. Damat adayı Eray Yıldız, "Türkiye'de ilk defa böyle bir dış çekim yapılıyor. Aylardır bu günü bekliyorduk, kar tünelinde çekim yapmak istedik, değişik ve güzel bir duygu" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 09:59:00.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.