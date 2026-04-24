Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt doğum iznine ayrılıyor
24.04.2026 22:11
Önümüzdeki hafta ikinci çocuğunu kucağına alacak olan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt doğum iznine ayrılıyor. Bu geçici dönemde basın brifinglerinin yönetim şeması da geçici olarak değişecek. Leavitt’in yokluğunda kürsünün boş kalmayacağı; brifinglerin yönetimini Trump dahil olmak üzere birçok üst düzey ismin devralacağı belirtiliyor.

ABD’de Beyaz Saray’daki günlük basın brifinglerine kısa süreli bir düzenleme geliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt’in önümüzdeki hafta ikinci çocuğunu dünyaya getirmesi bekleniyor.

SON BASIN TOPLANTISINI DA YAPTI 

Karoline Leavitt, ikinci bebeğini kucağına almadan önce son kez basına konuştu: “Bu, bir süreliğine son basın toplantım olacak gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi, her an bir bebek dünyaya getirmeye hazırım, o yüzden yakında görüşürüz çocuklar. Hepinizin başkanın telefon numarasını şahsen bildiğini biliyorum, bu yüzden ben yokken bu binadan açıklama ve haber sıkıntısı çekmeyeceğinizden hiç şüphem yok.”

BRİFİNG KOLTUĞU GEÇİCİ OLARAK DEVREDİLECEK 

Leavitt’in doğum izni süresince Beyaz Saray’daki günlük basın toplantılarının farklı isimler tarafından yürütüleceği belirtiliyor. Bu süreçte Başkan Yardımcısı JD Vance başta olmak üzere bazı üst düzey yönetim yetkililerinin brifinglerde yer alması bekleniyor.

TRUMP DA KÜRSÜYE ÇIKABİLİR 

Haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın da zaman zaman basın brifinglerini bizzat yönetebileceği ifade ediliyor. Bu durum, Beyaz Saray’daki iletişim sürecine farklı bir dinamizm katabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Yetkililer, bu düzenlemenin geçici olduğunu ve Leavitt’in izninin ardından görevine geri döneceğini belirtiyor. Sürecin, Beyaz Saray’ın günlük iletişim akışını aksatmadan sürdürecek şekilde planlandığı vurgulanıyor.

İLK ÇOCUĞUNU 2024'DE KUCAĞINA ALDI 

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, eşi Nick ile birlikte ikinci çocuklarını beklediklerini ve Mayıs 2026'da bir kız bebek sahibi olacaklarını duyurmuştu. 28 yaşındaki Leavitt, bu görevdeyken hamile olan ilk Beyaz Saray Sözcüsü olarak kayıtlara geçti. 

28 yaşındaki Leavitt, kendisinden 32 yaş büyük emlak geliştiricisi Nicholas Riccio ile evli. Aralık 2023'te nişanlandıklarını duyuran çift özel bir törenle dünya evine girmiş ve Temmuz 2024'te oğulları Niko'yu kucaklarına almıştı. 

Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı
Şırnak’ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi Şırnak'ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri! Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı
Avrupa Birliği’nden Rusya’ya ağır darbe Bu karar petrol piyasalarını sarsacak Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ağır darbe! Bu karar petrol piyasalarını sarsacak
Ege Denizi’nde 5.9 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü
Meclis Başkanvekili Celal Adan’dan AK Partili vekile: Gevezelik yapma Meclis Başkanvekili Celal Adan'dan AK Partili vekile: Gevezelik yapma
Yarışma programında skandal Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

22:07
Bakan Kurum’dan müjde İstanbul’da kiralık konutlar için tarih verildi
Bakan Kurum'dan müjde! İstanbul'da kiralık konutlar için tarih verildi
21:47
İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Donald Trump’a sert sözler: Sinirinizden ölün
İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Donald Trump’a sert sözler: Sinirinizden ölün
21:32
ABD, İran’ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu
ABD, İran'ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu
21:17
ABD’den “İran yarın Pakistan’da yüz yüze görüşmek istedi“ iddiası Tahran anında yalanladı
ABD'den "İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi" iddiası! Tahran anında yalanladı
20:20
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı
20:08
Katil zanlısı eş PTS ve KGYS ile yakalandı
Katil zanlısı eş PTS ve KGYS ile yakalandı
18:54
Mustafa Türkay Sonel’in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı
Mustafa Türkay Sonel'in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı
17:29
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
