Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0\'dan muhteşem geri dönüş

25.04.2026 18:47
Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, 3-0 geriye düşmesine rağmen Mainz'ı deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Bundesliga'nın 31. haftasında Mainz ile şampiyon Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 3-0 geriye düşmesine rağmen 4-3'lük skorla kazandı.

MAINZ MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLADI 

Maça çok hızlı başlayan Mainz, 15. dakikada Dominik Kohr, 29. dakikada Paul Nebel ve 45+2. dakikada Sheraldo Becker ile skoru 3-0'a getirdi. 

30 DAKİKADA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda baskısını artıran Bayern Münih, 53. dakikada Nicolas Jackson, 73. dakikada Michael Olise, 80. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Harry Kane'in golleriyle geri dönerek maçı kazandı. 

LİGDEKİ GOL SAYISI 113 OLDU

Bu sonuçla birlikte 82 puana ulaşan Bayern, ligdeki gol sayısını 113'e çıkartıp rekorunu geliştirmeye devam etti. Mainz ise 34 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Heidenheim'i konuk edecek. Mainz ise St. Pauli deplasmanına gidecek.

