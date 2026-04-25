Milli voleybolcu Hande Baladın ile Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda'nın arasındaki boy farkı dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli voleybolcu Hande Baladın ile Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda'nın arasındaki boy farkı dikkat çekti

Milli voleybolcu Hande Baladın ile Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda\'nın arasındaki boy farkı dikkat çekti
25.04.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli voleybolcu Hande Baladın ile Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda'nın İstanbul’daki buluşmasına ikilinin arasındaki dikkat çekici boy farkı damga vurdu. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar kısa süre içerisinde gündem oldu.

Milli voleybolcu Hande Baladın, Red Bull Racing'in test ve yedek pilotu Yuki Tsunoda ile İstanbul'da bir araya geldi.

TSUNODA, HANDE BALADIN İLE BULUŞTU 

Oracle Red Bull Racing aracının 5 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüşüne özel İstanbul'da bulunan Tsunoda, Haydarpaşa Limanı ve Kız Kulesi gibi şehrin önemli kültürel alanlarını turladı. Japon pilot, daha sonra Red Bull sporcusu Hande Baladın ile İstanbul Park'ta buluştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İki başarılı sporcunun bir araya geldiği karede en çok dikkat çeken ve sosyal medyada gündem olan detay ise şüphesiz aralarındaki boy farkıydı. 1.59 metre boyundaki Tsunoda'nın, 1.90 metrelik "Filenin Sultanı"nın yanında verdiği poz, sporseverler tarafından kısa sürede gündeme oturdu.

''HEM ŞEHRİ GEZDİM, HEM ÇOK GÜZEL YEMEKLER YEDİM''

Yuki Tsunoda, İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yeniden İstanbul'da olmak şahane bir duygu. Geçen sefer fazla gezme fırsatım olmamıştı. Bu sefer hem şehri gezdim hem de çok güzel yemekler yedim. İstanbul Park, harika bir pist. Burada sürüş yapmak çok keyifli." ifadelerini kullandı.

''YİNE İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELMİŞTİK''

Hande Baladın ise Japon yarış pilotu ile 5 yıl aradan sonra bir araya gelmelerinin mutluluğunu yaşadığının altını çizerek, "Oracle Red Bull Racing aracını yakından deneyimlemek ve aracın direksiyonunu tutmak oldukça heyecan vericiydi. Yuki ile 2021'de yine İstanbul'da bir araya gelmiştik. Bir Red Bull sporcusu olarak Oracle Red Bull Racing ekibini Türkiye'de görmekten dolayı mutluyum, önümüzdeki sene yarışları yakından takip edeceğim." diye konuştu.

ARKASINDAN SU DÖKÜLDÜ

İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilen tanıtım sürüşleriyle şehir, Formula 1 atmosferini yeniden hissetti. Tanıtım, Türk kültürünün geleneksel uğurlamalarından birine de sahne oldu. Oracle Red Bull Racing aracının "sağ salim gidip, yeniden gelmesi" dileğiyle arkasından su döküldü.

FORMULA 1, 5 YIL TÜRKİYE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dün düzenlediği basın toplantısında, Formula 1 yarışlarının 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca yeniden İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Hande Baladın, İstanbul Park, Formula 1, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli voleybolcu Hande Baladın ile Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda'nın arasındaki boy farkı dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 18:29:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Milli voleybolcu Hande Baladın ile Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda'nın arasındaki boy farkı dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.