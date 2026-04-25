Türkiye ve Suriye'den ortak uyuşturucu operasyonu
Türkiye ve Suriye'den ortak uyuşturucu operasyonu

25.04.2026 15:28  Güncelleme: 15:30
TÜRKİYE ve Suriye'nin ortak düzenlediği operasyonda, Güneydoğu Asya'dan Suriye'ye giden gemide 300 milyon TL değerinde 236 kilogram esrar (marihuana) ele geçirildi.

MİT, Güneydoğu Asya'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü geminin istihbaratını elde etti. Gemi önce Mısır/İskenderiye ve sonra Lübnan/Beyrut'a ulaştı, ardından da son durak Suriye Lazkiye Limanı'na geçti. MİT'in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda operasyon yapıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik birimlerinin ortak operasyonunda, 16 Nisan'da geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Ordu’da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el kondu Ordu’da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el kondu
Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu’nun talimatıyla iptal edildi Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi
Elazığ’da dilencinin ’bebek arabası’ hilesi zabıtaya takıldı Elazığ'da dilencinin 'bebek arabası' hilesi zabıtaya takıldı
ABD’nin davetine Rusya’dan yanıt: Putin, Miami’ye gidebilir ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir
Hırsızlığa gelen kadınların yaptığı mide bulandırdı Hırsızlığa gelen kadınların yaptığı mide bulandırdı
Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak

14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
14:22
İstanbul’da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz
13:20
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
13:04
Genç çiftin acı sonu Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
13:01
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
12:39
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
