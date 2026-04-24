Formula 1 Pilotu Tsunoda İstanbul turuna simit yemek için ara verdi

24.04.2026 20:45
Formula 1 dünyasının genç yıldızlarından Yuki Tsunoda, İstanbul’daki şehir turu sırasında alışılmışın dışında bir anla gündeme geldi. Hızıyla tanınan ünlü pilot, bu kez direksiyon başında değil, bir simitçinin önünde görüntülendi. Formula 1 pilotunun kısa “simit molası” sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul sokaklarında attığı tur sırasında renkli bir anla gündeme geldi. Yoğun ilgi altında şehir turunu sürdüren Tsunoda, bir anda rotasını değiştirerek bir simitçide mola verdi.

SOKAKTA SÜRPRİZ DURAK 

Şehir turu sırasında vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Tsunoda’nın simit almak için durması, çevredeki vatandaşları şaşırttı. O anlar kısa sürede dikkat çekti.

SİMİT ALDI YOLUNA DEVAM ETTİ 

Ünlü pilotun simitçiden alışveriş yaptığı anlar kameralara yansırken, Tsunoda’nın kısa molanın ardından turuna kaldığı yerden devam ettiği görüldü.

İSTANBUL TURUNA RENK KATTI 

Formula 1 dünyasının genç isimlerinden Tsunoda’nın bu sürpriz hareketi, hem sporseverler hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. İstanbul sokaklarında yaşanan bu anlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

TAM BİR GASTRONOMİ TUTKUNU 

Yuki’nin yemeklere olan düşkünlüğü, özellikle yemek programlarına olan ilgisi bilindiği için, bu kare hayranları tarafından "Yuki her zamanki gibi formunda" şeklinde yorumlandı.  

Yuki, verdiği röportajlarda sık sık hayatındaki en büyük önceliğin yemek yemek olduğunu dile getiriyor. Bir keresinde, "Eğer F1 pilotu olmasaydım kesinlikle bir şef olmak isterdim" demişti. Hatta Formula 1'in resmi içeriklerinde kendisine ne zaman boş vaktinde  ne yaptığı sorulsa, cevabı genelde "yeni restoranlar keşfetmek" oluyor.

Genç pilotun en büyük hayallerinden biri, emekli olduktan sonra kendi restoranını açmak.

FORMULA 1 YENİDEN TÜRKİYE'DE

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin 2027 yılından itibaren yeniden takvime dahil edilmesine yönelik tarihi anlaşma, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla duyuruldu.

İstanbul Park'ın en az 5 yıl boyunca Formula 1 takviminde yer almasını sağlayacak iş birliği, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen törenle imzalandı.

GALATAPORT'TAN HAREKET ETTİ İSTANBUL TURU ATTI 

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyelerinin start butonuna basmasıyla, Japon F1 pilotu Yuki Tsunoda'nın kontrolündeki Formula 1 aracı Galataport'tan hareket etti. Araç, Karaköy ve Beşiktaş güzergahını takip ederek Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne ulaştı. Sürüşü izlemek isteyenler güzergah boyunca yoğunluk oluşturdu

