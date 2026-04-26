Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Gençlerbirliği, 1-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibi Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla birlikte kümede kalma yarışını sürdüren başkent ekibi, rakiplerinin kazandığı haftada önemli bir galibiyet elde ederek 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ayrıca Volkan Demirel, kırmızı-siyahlılardaki ikinci döneminde ilk lig galibiyetini aldı. Gençlerbirliği puanını 28'e yükseltirken, Kocaelispor ise 36 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?