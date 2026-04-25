Hatay'da zahter hasadı başladı, kilosu 300-400 TL

25.04.2026 09:13  Güncelleme: 09:17
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kenttin yöresel lezzetlerinden olan zahter hasadı başladı.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'da baharın gelmesiyle tarımsal ürünler hasat edilmeye başlandı. Altınözü ilçesi Kozkalesi Mahallesi'nde bulunan 8 dönümlük tarlada, ekimi yapılan zahter de bereketli hasat başladı. Kenttin yöresel lezzeti olan zahter, tarladan 300 TL ile 400 TL arasında satışa sunuluyor. 8 dönümlük tarlada 10 ton rekoltenin beklendiği zahter, yurtiçinde; Adana, Mersin, Gaziantep, Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlere gönderiliyor. Mart ayında başlayıp, Haziran ayında hasadı sona eren zahter, şifa deposu olmasıyla birçok yemekte ve hastalıklarda tedavi için kullanılıyor.

TARLADAN KİLOSU 300 LİRAYA SATILIYOR

Hasat edilen zahteri kilogram fiyatı 300 TL ile 400 TL aralığında Türkiye'nin her noktasına gönderdiklerini ifade eden Halil Akdemir, "Kozkalesi Mahallesi'nde zahter hasadındayız. Bahçemiz büyük ve verimimiz iyi. Burası 8 dönümlük tarlanın komple zahter ekiliydi. Türkiye'nin dört bir yanına zahter gönderiyoruz. Adana, Mersin, Antep, Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlere ve yurt dışına gönderiyoruz. Hasat Mart ayının 15'inde başlar ve Haziran ayının sonuna yakın biter. Zahter, Hatay'da yemeklerde olmazsa olmazımız. Zahterimiz bizim şifa depomuzdur. Biz çok olduğu için makasla topluyoruz, daha temiz oluyor ve arkasında çöpü olmuyor. Daha güzel ve temiz sofralarımıza layık bir şekilde bunu gönderiyoruz. Sabah saat 5'te başlıyoruz ve akşam saat 5'e kadar devam ediyoruz. Tarladan zahter kilosu 300 TL'den çıkarken 350 ila 400 TL bandında dış şehirlere gönderiliyor. Bu sene çok şükür suyumuz da var, her şeyimiz var. Buradan ortalama 10 ton verim bekliyoruz" dedi.

BİRÇOK YEMEKTE KULLANILIYOR

Hasat edilen zahterin birçok yemekte kullanıldığını ifade eden Gani Elmas, "Burada zahter hasadı yapıyoruz. Hasat güzel başladı ve güzel biter. Sabah 07.30'da başlıyoruz, akşam 03.30'da bırakıyoruz. Zahterleri makasla topluyoruz, makasla zor olmuyor. Elle zor oluyor. Eskiden elle toplardık ve çok zor olurdu. Zahteri ette, tavukta, börekte ve salatada kullanabilirsin. Kaynatıp çay yerine içersin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

