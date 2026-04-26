Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Tutuklu Tuncay Sonel\'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı
26.04.2026 13:18  Güncelleme: 13:19
Tutuklu Tuncay Sonel\'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı
Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in genç kız kaybolmadan 19 gün önce yaptığı konuşma ortaya çıktı. Sonel burada yaptığı konuşmada, ""Tunceli'de ne mutlu ki kadınlarımız, çocuklarımız gece geç saatlere kadar rahatça gezebiliyor. İnşallah Tunceli'de insanlık dışı olaylar yaşanmaz. Kadına yönelik şiddet eylemlerinin olmaması için bizlere ne görev düşüyorsa hep beraber bir yol haritası çizip, mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı. Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Ebru Cansu'nun talimatıyla, 'Jandarma Dedektifleri' olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. 

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 1 KİŞİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan'ın akıbeti araştırıldı. Ayrıca dosyaya bazı şüpheliler eklenerek, HTS, PTS çalışmaları da yapıldı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından da operasyon başlatıldı. Kayıp dosyasından 'cinayet' soruşturmasına dönen dosyada, cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan'da operasyonlar düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olan ve ABD bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.

Tutuklu <a class='keyword-sd' href='/tuncay-sonel/' title='Tuncay Sonel'>Tuncay Sonel</a>'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

DÖNEMİN VALİSİ VE OĞLU DAHİL 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi'ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. 

Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı
Eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel

Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

24 nisanda akşam saatlerinde de hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

TUNCAY SONEL GÜLİSTAN KAYBOLMADAN ÖNCE BU KONUŞMAYI YAPMIŞ

Gülistan Doku kaybolmadan önce 17 Aralık 2019'da dönemin valisi Tuncay Sonel'in, Valilik'te düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı'nda yaptığı konuşma ortaya çıktı. Toplantıya, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği şüphesiyle tutuklanan eski başhekim Çağdaş Özdemir, Doku'nun kaybolmasının ardından aileye baskı kurduğu iddiasıyla açığa alınan dönemin İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş ile bazı kurum yetkilileri katıldı.

Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

"KADINLARIMIZ ARTIK SOKAKLARDA RAHAT DOLAŞABİLİYOR"

Komisyon toplantısında konuşan Sonel, kadının toplumun her alanında önemine değinerek, "Tunceli eğitimi ve kültürü yüksek bir ilimiz. Burada ne mutlu ki gece geç vakte kadar kadınlarımız, çocuklarımız artık sokaklarda rahatça dolaşabiliyor. Bu huzur ortamının sağlanmasında özellikle kahraman güvenlik güçlerine, jandarmamıza, polisimize teşekkür ediyorum. Yanımızda başsavcımız, kurum müdürlerimiz var. Kadınlar toplumumuzda hem anne hem eşimiz hem kardeşimiz. Onların yeri bizde çok önemli. Bizim töremizde, geleneğimizde kadınların yeri çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nda kadınlarımızın çok büyük emekleri var. Bakın toplumun her kesiminde kadınlar var, insan gurur duyuyor. Jandarmada, emniyette kadın görevlilerimiz, kadın hakim savcılarımız, doktorlarımız var. Kadınlar her kesimde görev alıyorlar" dedi.

Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

"İNŞALLAH HEM TUNCELİ'DE HEM DİĞER İLLERDE İNSANLIK DIŞI OLAYLAR YAŞANMAZ"

Vali Sonel, 4 Aralık 2019 tarihinde Ordu'da üniversite öğrencisi olan Ceren Özdemir'in cezaevi firarisi tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi olayını hatırlatarak, "Maalesef üzücü olaylar oluyor. Son olarak Ordu'da üzücü bir olay yaşadık. Bu hepimizi hakikaten çok üzdü, olumsuz etkiledi. İnşallah hem Tunceli'de hem de diğer illerde insanlık dışı olaylar yaşanmaz inşallah. Biz Tunceli ailesi olarak burada arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Kadına yönelik şiddet eylemlerin olmaması için bizlere ne görev düşüyorsa hep beraber bir yol haritası çizip, mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı - Son Dakika

