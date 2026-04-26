Galibiyet kutlamalarında Galatasaylı taraftar otobüsün üzerinde yolculuk yaptı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek, rakibiyle puan farkını 7'ye çıkardı.

DERBİ GALİBİYETİNİ OTOBÜSÜN ÜZERİNDE KUTLADI

Bu galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da taraftarlar, maç sonu büyük sevinç yaşadı. Başakşehir Metrokent'te vatandaşlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Bir kişinin İETT otobüsü üzerinde yolculuk yaptığı kutlamalarda, bazı taraftarlar da araçların üzerine çıkıp zıplayarak tezahürat yaptı.