Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum
Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum

Victor Osimhen\'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum
26.04.2026 23:54
Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin sonunda konuştu. Galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Osimhen, ''Son 3 antrenmanda da çok iyi mücadele ettik. Bu maçtan bile daha hırslı ve daha istekli, daha yorucu antrenmanlar oldu. Bu maçta çok yorulmadık. Antrenmanda bile daha çok yoruluyorduk.'' sözlerini sarf etti.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Süper Lig'in 31. haftasında 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından açıklama yaptı. 

"ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDILAR"

Galatasaray sağlık heyetine teşekkür eden Victor Osimhen, "Doktor Yener'e ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Çok iyi iş çıkardılar. Yüzde yüz dönmem imkansız ama beni psikolojik olarak çok iyi hazırladılar. Tüm takım olarak iyi mücadele ettik. Kupada taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Takımımın oyunundan dolayı gururluyum, galibiyetten dolayı mutluyum." dedi. 

Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum

"NASIL OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Mücadeleyi değerlendiren yıldız isim, "Her derbide olduğu gibi... Biliyorsunuz, her takıma karşı gol atabilirim. Bu benim işim. Bu işi iyi yapıyorum. Takımı tebrik etmek lazım, nasıl hazır olduğumuzu gösterdik. Şampiyonluk hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bence şahsen çok fark etmez, Samsunspor kaliteli bir rakip. Bundan sonraki her maçı kazanmak isteyeceğiz. Sezonun iyi bitmesi için her rakibi önemseyeceğiz, her maçı kazanmak isteyeceğiz. Samsunspor zor bir rakip ama biz elimizden geleni yapacağız."

Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum

''BEN BU İNSANLARI ANLAMIYORUM''

Fenerbahçe'nin kendisinin kolundaki ekipman için yaptığı itiraz hakkında konuşan Nijeryalı golcü, "Şahsen çok internete bakmıyorum. Tesise geldiğimde kulüpten biri (kullandığı koruyucu ekipman ile ilgili itiraz) bundan bahsetti. Ben anlamıyorum bu insanları. Ligin en iyi takımına karşı mücadele edecekler ama bundan şikayet ediyorlar. Ben golümü attım, işimi yaptım, elimden geleni yaptım. Benim için önemli olan buydu." değerlendirmesini yaptı. 

Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum

"ANTRENMANDA BİLE DAHA ÇOK YORULUYORDUK''

Victor Osimhen, sözlerini "Kupada yenildikten sonra daha hırslı hazırlanmamız gerekiyordu. Soyunma odasında konuştuk, geçti bu maç dedik, kendimizi motive ettik. Hocamız da bizi motive etti. Son 3 antrenmanda da çok iyi mücadele ettik. Bu maçtan bile daha hırslı ve daha istekli, daha yorucu antrenmanlar oldu. Bu maçta çok yorulmadık. Antrenmanda bile daha çok yoruluyorduk. Rakibe tüm saygımla söylüyorum; antrenmanlardakinden daha az yorulduk bu maçta. Galatasaray olarak sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek istiyoruz." şeklinde noktaladı. 

Son Dakika Spor Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum - Son Dakika

SON DAKİKA: Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum - Son Dakika
