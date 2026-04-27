Fenerbahçe\'de Derbi Sonrası Taraftar Tepkisi: Otobüse Yabancı Madde ve İstifa Tezahüratları

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi.
Yaklaşık 150 taraftar, derbinin sona ermesinin ardından Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünde sarı-lacivertli futbolcular ile teknik ekibin bulunduğu takım otobüsünü bekledi.
Taraftarlar, otobüsün tesislere girişi esnasında futbolculara ve yönetime tepki gösterdi. Otobüse yabancı maddeler atan sarı-lacivertli taraftarlar, "istifa" tezahüratlarında da bulundu.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?