Çubuk'ta 3 yaşındaki çocuk kamyonetin altında can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çubuk'ta 3 yaşındaki çocuk kamyonetin altında can verdi

Çubuk\'ta 3 yaşındaki çocuk kamyonetin altında can verdi
26.04.2026 13:57  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde parktan dönerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yakup Can Yalçın'ın (3), kaza öncesi dedesinin elinden kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde parktan dönerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yakup Can Yalçın'ın (3), kaza öncesi dedesinin elinden kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan A. yönetimindeki 06 EET 501 plakalı kurbanlık hayvan yüklü kamyonet, dedesi ile parktan dönerken bir anda yola çıkan Yakup Can Yalçın'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk, otomobille Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yakup Can Yalçın, bugün öğle vakti Camii Kebir Camisi'nde kılınan namazın ardından Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada Yakup Can Yalçın'ın kaza öncesi dedesinin elinden kaçtığı görüntüler, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yalçın'ın bir anda dedesinin elini bıraktığı ve kamyonete doğru koştuğu anlar yer aldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan kamyonet sürücüsü Ali İhsan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü Ali İhsan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yakup Can, Güncel, Ankara, Çubuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta 3 yaşındaki çocuk kamyonetin altında can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 14:12:50. #7.12#
SON DAKİKA: Çubuk'ta 3 yaşındaki çocuk kamyonetin altında can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.