Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbinin yankıları sürerken, maçın 13. dakikasındaki penaltı pozisyonunda Anderson Talisca ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan diyalog gün yüzüne çıktı. Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı atışı öncesinde, saha içinde iki yıldız isim arasında kısa süreli bir "sorumluluk" diyaloğu yaşandığı öğrenildi.

''BENİM İÇİN ONUR MESELESİ''

Daha önce Beşiktaş derbisinde attığı kritik penaltı golüyle takımına galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu, bu önemli anda da inisiyatif almak istedi. Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; milli futbolcu Anderson Talisca’nın yanına giderek topu istedi ve Brezilyalı yıldıza, "Bu atış benim için onur meselesi, lütfen penaltıyı ben kullanayım" diyerek ricada bulundu.

TALISCA GERİ ADIM ATMADI

Ancak Kerem’in bu içten ricası Talisca’da karşılık bulmadı. Brezilyalı on numara, "Hayır, penaltıyı ben kullanacağım" diyerek topu arkadaşına vermedi. Israrın ardından beyaz noktanın başına geçen Talisca, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. Kaçan bu penaltıyla Fenerbahçe, derbide öne geçme fırsatını elinin tersiyle itmiş oldu.