Alman turist otel odasında ölü bulundu! Kamera kayıtları kafa karıştırdı

27.04.2026 16:48
İstanbul Fatih’te otel odasında ölü bulunan Başak Schlosser’ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, kayıp kamera kayıtları ve ölümünden önce yardım istemesi olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Başak Schlosser, İstanbul Fatih’te kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

ODASINDA ASILI HALDE BULUNDU

Kumkapı’da bir otelde konaklayan genç kadından bir süre haber alamayan görevliler odaya girdi. Schlosser, odada asılı halde bulundu. Adli tabip, ölümü şüpheli olarak değerlendirdi.

ERKEK ARKADAŞIYLA OTELE GELDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Schlosser, otele yerleştikten bir gün sonra dışarıda vakit geçirdi ve bir erkek arkadaşıyla birlikte otele döndü. Bir süre odada kalan şahıs daha sonra otelden ayrıldı. Genç kadının ertesi gün ölü bulunması soruşturmanın seyrini değiştirdi.

9 SAATLİK KAMERA KAYDI YOK

Soruşturma kapsamında otelin güvenlik kameraları incelendi ancak yaklaşık 9 saatlik görüntüye ulaşılamadı. Kayıt cihazına el konulurken, görüntülerin silinmiş olabileceği değerlendiriliyor.

ÖLÜMDEN ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ

Genç kadının ölümünden iki gün önce bir iş yerine sığınarak yardım istediği ortaya çıktı. İş yeri sahibi, Schlosser’ın “Beni kaçırmaya çalışıyorlar” diyerek telefonda polisle görüştüğünü ifade etti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, otel sahibi, çalışanlar ve genç kadınla son görülen bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden DNA örnekleri alınırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Fener taraftarına Asensio şoku Fener taraftarına Asensio şoku
Siirt’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Siirt'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Musaba: İstanbul’daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz Musaba: İstanbul'daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz
Bursa’da tarihi akşam, timsah 1. Lig’e geri döndü Bursa'da tarihi akşam, timsah 1. Lig'e geri döndü
Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı
Tedesco’dan kadro tercihi hakkında açıklama Tedesco'dan kadro tercihi hakkında açıklama
Okan Buruk’tan dev derbi öncesi kritik uyarı: Provokasyon olabilir Okan Buruk'tan dev derbi öncesi kritik uyarı: Provokasyon olabilir
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe’ye zeytin dalı uzattı Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'ye zeytin dalı uzattı
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti

16:07
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
16:07
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
15:54
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
15:20
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
14:54
İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
14:25
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
14:19
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
13:37
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
