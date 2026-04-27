Alman turist otel odasında ölü bulundu! Kamera kayıtları kafa karıştırdı

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Başak Schlosser, İstanbul Fatih’te kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
Kumkapı’da bir otelde konaklayan genç kadından bir süre haber alamayan görevliler odaya girdi. Schlosser, odada asılı halde bulundu. Adli tabip, ölümü şüpheli olarak değerlendirdi.
Habertürk'te yer alan habere göre; Schlosser, otele yerleştikten bir gün sonra dışarıda vakit geçirdi ve bir erkek arkadaşıyla birlikte otele döndü. Bir süre odada kalan şahıs daha sonra otelden ayrıldı. Genç kadının ertesi gün ölü bulunması soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Soruşturma kapsamında otelin güvenlik kameraları incelendi ancak yaklaşık 9 saatlik görüntüye ulaşılamadı. Kayıt cihazına el konulurken, görüntülerin silinmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Genç kadının ölümünden iki gün önce bir iş yerine sığınarak yardım istediği ortaya çıktı. İş yeri sahibi, Schlosser’ın “Beni kaçırmaya çalışıyorlar” diyerek telefonda polisle görüştüğünü ifade etti.
Polis ekipleri, otel sahibi, çalışanlar ve genç kadınla son görülen bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden DNA örnekleri alınırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.
Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
