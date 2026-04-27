Çin\'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü

Güney Çin’in Guangxi bölgesinde yer alan Qinzhou şehri, son yılların en şiddetli yağışlarının ardından sulara gömüldü. Sokakların nehre dönüştüğü şehirde mahsur kalan vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor.

ŞEHİR MERKEZİNDE ULAŞIM DURDU

Şiddetli sağanak yağışın ardından Qinzhou sokaklarını kaplayan su seviyesi, park halindeki araçların tavanına kadar ulaştı. Trafiğin tamamen felç olduğu bölgede, yüzlerce araç su altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Özellikle alt geçitler ve otoparklar, su baskınından en çok etkilenen noktalar oldu.

BOTLARLA KURTARMA SEFERBERLİĞİ

Suların evlerin ve dükkanların içine girmesiyle mahsur kalan sakinler için acil ekipler seferber oldu. Bölgeden gelen görüntülerde, kurtarma ekiplerinin ve sivil savunma birimlerinin şişme botlarla sokak aralarına girerek yaşlıları, çocukları ve evlerinde mahsur kalanları güvenli bölgelere taşıdığı görülüyor.

EĞİTİM ASKIYA ALINDI, UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yetkililer, yağışların devam edeceği ve toprak kayması gibi ikincil felaketlerin yaşanabileceği konusunda halkı uyardı. Şehir genelinde okullar tatil edildi, hava durumu uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı, acil servisler 24 saat esasına göre teyakkuza geçti.

"YÜZYILDA BİR GÖRÜLEBİLECEK YAĞIŞ"

Bölge sakinleri, suyun çok kısa sürede yükseldiğini ve hazırlıksız yakalandıklarını belirtiyor. Uzmanlar, Güney Çin genelinde etkili olan bu yağış rejiminin, bölgedeki nehir yataklarını taşırma noktasına getirdiğini vurguluyor. Tahliye edilen vatandaşlar geçici barınma merkezlerine yerleştirilirken, hasar tespit çalışmalarının sular çekildikten sonra başlayacağı bildirildi.