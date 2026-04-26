Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplanıyor

Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplanıyor
26.04.2026 23:45
Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Galatasaray mağlubiyeti sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Yönetim olarak olağanüstü toplanacaklarını açıklayan Torunoğulları, "Arkadaşlar, "Sakın Ha" sezonu herkese hayırlı olsun. En kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp kararlar alacağız ve bu kararları sizlere açıklayacağız." dedi.

Süper Lig'de Galatasaray'a farklı bir skorla kaybeden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

FENERBAHÇE YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, yönetim olarak kararlar alacaklarını söyledi. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında derbide deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen sarı-lacivertlilerde yönetici Ertan Torunoğulları, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

''SAKIN HA!' SEZONU!''

Ertan Torunoğulları, yaptığı açıklamada "Sakın ha!'' sezonu herkese hayırlı olsun. Biz yönetim olarak, takım olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu sizlerle, kamuoyu ile paylaşacağız. Tekrar söylüyorum. Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Spor Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplanıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
