Samandıra\'da kırmızı alarm! Fenerbahçe taraftarı tesislere akın etti

26.04.2026 23:12
Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'a 3-0 kaybedilen maç sonrası Sadettin Saran ve Tedesco’yu istifaya davet etmek için maç biter bitmez Samandıra Tesisleri'ne gelmeye başladı. Emniyet güçlerinin bölgede geniş güvenlik önlem aldığı görüldü.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup olduğu derbi sonrasında sarı-lacivertli camiada sıcak saatler yaşanıyor. Maçın sona ermesiyle birlikte birçok taraftar, tepkilerini dile getirmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne akın etti.

OKLAR SARAN VE TEDESCO'YA DÖNDÜ

Derbi mağlubiyetini kabul etmeyen taraftarların hedefinde iki isim oluştu. Başkan Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu istifaya çağıran kalabalık grup, "Yönetim istifa" ve "Tedesco istifa" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi. 

EMNİYETTEN GENİŞ GÜVENLİK ÖNEMLİ

Olayların büyüme ihtimaline karşı İstanbul Emniyeti de teyakkuza geçti. Tesis çevresinde duvar ören emniyet güçleri, çevik kuvvet ekipleriyle geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Tesis girişine giden yollar bariyerlerle kapatılırken, taraftarların ana giriş kapısına yaklaşmasına izin verilmedi.

    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Kimi getirirseniz getirin boş. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA’dan rekor ödeme Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı
İstanbul’da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz
Eski bakan Bekir Pakdemirli’nin yeni işi Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Babacan’dan ittifak açıklaması Ne AK Parti ne CHP, yeni model geliyor Babacan'dan ittifak açıklaması! Ne AK Parti ne CHP, yeni model geliyor
“Otoyola 5 yaşında çocuk bırakıldı“ ihbarı ekipleri alarma geçirdi "Otoyola 5 yaşında çocuk bırakıldı" ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi
Türkiye ve Suriye’den ortak operasyon Değeri tam 300 milyon TL Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
Adana’da yaz gelmeden termometreler çıldırdı Adana'da yaz gelmeden termometreler çıldırdı
Apartman girişinde pes dedirten görüntü: Süpürge sapıyla kendini tatmin etti Apartman girişinde pes dedirten görüntü: Süpürge sapıyla kendini tatmin etti

22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
21:36
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
21:14
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
20:57
Derbide ilk yarının özeti gibi kare
Derbide ilk yarının özeti gibi kare
20:50
Ne ayağıyla ne de kafasıyla Osimhen bu kez de diziyle gol attı
Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de diziyle gol attı
20:24
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
20:07
Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
19:53
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
