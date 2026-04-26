Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup olduğu derbi sonrasında sarı-lacivertli camiada sıcak saatler yaşanıyor. Maçın sona ermesiyle birlikte birçok taraftar, tepkilerini dile getirmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne akın etti.
Derbi mağlubiyetini kabul etmeyen taraftarların hedefinde iki isim oluştu. Başkan Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'yu istifaya çağıran kalabalık grup, "Yönetim istifa" ve "Tedesco istifa" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.
Olayların büyüme ihtimaline karşı İstanbul Emniyeti de teyakkuza geçti. Tesis çevresinde duvar ören emniyet güçleri, çevik kuvvet ekipleriyle geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Tesis girişine giden yollar bariyerlerle kapatılırken, taraftarların ana giriş kapısına yaklaşmasına izin verilmedi.
Son Dakika › Spor › Samandıra'da kırmızı alarm! Fenerbahçe taraftarı tesislere akın etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)