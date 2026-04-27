Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

27.04.2026 16:51  Güncelleme: 16:55
Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki ‘Yılan Pınarı’ bölgesindeki zararsız yılanlar, görenleri hem korkutuyor hem de hayretler içerisinde bırakıyor.

Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya’nın ‘Yılan Adası’nı andırıyor. Özellikle insanların olmadığı zamanlarda açık alanlara çıkan yılanların zararsız olduğunu belirten Mazlum Gürür, "Mart ve nisan aylarında çıkan yılanları görme şansımız oldu. Bu yılanların hiçbir zararı yok, aksine doğaya faydalı canlılar” dedi.

“İNSANLARIMIZDAN RİCAMIZ, BU CANLILARA ZARAR VERMEMELERİ”

Gürür, sözlerine şu şekilde devam etti: “İnsanlarımızdan ricamız, bu canlılara zarar vermemeleridir. Biz de çocuklarımızla gelip güzel bir gün geçirdik. Yılan Pınarı bölgesi, hem doğal yapısı hem de bu sıra dışı yılan görüntüleriyle doğa tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor" 

Kaynak: İHA

