Banka kredisi olmadan mülk edinme imkanı

27.04.2026 11:43  Güncelleme: 11:46
Memur ve sağlık çalışanlarının ev ve araç gibi temel ihtiyaçlarına faizsiz ve banka kredisiz ulaşabilmesi amacıyla HEKİMSEN tarafından ortak yatırıma dayalı yeni bir iktisadi sistem hayata geçiriliyor. Toplu alımlar ve hazine ihaleleriyle maliyetlerin düşürülmesinin hedeflendiği sistemden tüm memurlar yararlanabilecek.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) tarafından planlanan bu yapıyla, üyeler bireysel gelirleriyle ulaşmakta zorlandıkları ev ve araç gibi temel ihtiyaçlara daha kolay erişebilecek.

BANKA KREDİLERİNE BAĞIMLI OLMAYAN ALTERNATİF FİNANS MODELİ

Bu kapsamda ortak yatırım modeli oluşturulması, toplu filo alımları yapılması ve maliyetlerin düşürülmesi için çeşitli ekonomik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Sistem içinde hazine arazileri ve kamu ihaleleri gibi alanlarda ortak girişimlerle yatırımlar yapılarak, elde edilecek kazanç ise üyeler arasında paylaştırılacak.

Ayrıca bu yapının banka kredilerine bağımlı olmayan alternatif finans modeli olarak kurgulanırken, böylece yüksek faiz ve maliyet baskısı olmadan daha erişilebilir ekonomik imkanlar sunulacak. Yapının genişletilerek konfederasyon çatısı altında daha büyük bir ekonomik organizasyona dönüştürülmesi de planlar arasında yer alıyor.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, bu süreçte söz konusu iktisadi yapı için başvuruların alınmaya başladığını ve yoğun talep oluştuğunu da açıkladı.

"İNSANLAR MAAŞLARIYLA EV VE ARAÇ SAHİBİ OLAMIYOR"

Konuyu detaylandıran HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, "Memur kesiminin devletten alınan maaşlarının bir haddi var. Sözleşmeli olarak çalışmıyorsanız bununla ilgili çok büyük kazanç elde edemezsiniz. Sözleşmeli de olsanız yine bunu salt maaşınızla yapamıyorsunuz. Örneğin emekliliği gelmiş ama emekli olamayan meslektaşlarım var. Türkiye'de hekimlerin ortalama ömrü 60 yaş civarında. Hekimler topluma göre bilimsel olarak daha erken ölüyor. Birçok meslektaşımızın evi yok, ikinci el arabası var, o da 10-15 yaşında. İnsanlar maaşlarıyla ev ve araç sahibi olamıyor. Bir ev almak istediğinizde, inşaatı bitmiş şekilde aldığınızda neredeyse maliyetinin iki katına alıyorsunuz. Arsadan girseniz bile ucuza alamıyorsunuz" dedi.

"NEREDE KAZANÇ SAĞLAYACAK BİR ALAN VARSA ORTAK OLACAĞIZ"

Kurban, daha önce kurdukları motorlu taşıtlar şirketi aracılığıyla filo alımları yaparak üyelere uygun fiyatlı araç temin ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Filo alımları yaparak üyelerimize araç temin ettik. Bunu çok uygun fiyatlara yaptık ve ciddi indirimler sağladık. Bu süreçte hem iş birliği yaptığımız şirketler kazandı hem de üyelerimiz kazandı. Bundan sonraki süreçte iktisadi yapımızla ilgili toplantı yaptık. Bugün itibarıyla iktisadi yapımız kuruluyor. Bundan sonraki süreçte hazine arazisi ihalelerine girerek üyelerimizle birlikte projeler yapacağız. Kongre merkezli otel yatırımları da planlıyoruz. Yani nerede kazanç sağlayacak bir alan varsa HEKİMSEN camiası olarak orada olacağız, ortak olacağız."

"ÜYELERİMİZ BANKA KREDİSİ KULLANMADAN EV VE ARAÇ SAHİBİ OLACAK"

Banka kredilerindeki yüksek kar ve faiz oranlarına işaret eden Kurban, insanları borçlandırmadan çözüm üretmeyi amaçladıklarını vurguladı. Kurban, "Şu anda bu yapımıza ciddi bir talep var. Amacımız temiz ticaret yapmaktır. Nerede akılcı yatırım varsa oraya gireceğiz ve üyelerimiz banka kredisi kullanmadan ev ve araç sahibi olacak. Bu çok önemli çünkü insanları borçlandırmadan çözüm üretmek istiyoruz. Bankaların uyguladığı kar oranları yüksek ama mevcut ekonomik şartlarda bu sistem böyle işliyor. Biz ise şunu söylüyoruz; birlik olursak alım gücümüz artar. Alt alta yazıldığımızda birey olarak küçük kalırız ama yan yana geldiğimizde binler oluruz" ifadelerini kullandı.

"KONFEDERASYONUMUZ ÜYESİ SENDİKALAR VE ÜYELERİMİZ BÜTÜN BU FAYDALARDAN İSTİFADE EDECEK"

Sisteme sadece hekimlerin değil, tüm memurların dahil edilebileceğini ve ilerleyen süreçte borsaya açılarak hisse senedi satışı da yapmayı planladıklarını aktaran Kurban, "Bizimle beraber olan herkes kazanç sağlayacak. Bizim şahsi beklentimiz yok. Biz sadece hak aramıyoruz. Aynı zamanda çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar hangi sendika yasa taslağı hazırlamış? Biz iki yıl boyunca onca engelleme girişimi içinde yüzlerce toplantı yaptık, hazırladığımız kanun tasarısına tüm uzmanlar 'Mükemmel olmuş' dediler. Basit bir çalıştay ürünü değildir ve emin olun başka ülkelerde bu çalışmayı kullanacaklardır. Bilişimde de lider sendikayız. Cep aplikasyonumuzun hala bir örneği yok. Hadem adlı acil tıp programımızın ilk versiyonu yayınlandı. Yakında bunun dışında Tus sınavına hazırlık, canlı forum gibi bölümler eklenecek. Bu proje aynı zamanda bir milli projedir. Hukukta da lider yapıyız. Avukatlarımızla da gurur duyuyoruz. Konfederasyonumuz üyesi sendikalar ve üyelerimiz bütün bu faydalardan istifade edecek. Amacımız sadece bir sendikal yapı değil, aynı zamanda üyelerimizin ekonomik anlamda da güçlenmesini sağlayacak daha kapsayıcı bir sistem kurmaktır" diye konuştu. 

Kaynak: İHA

