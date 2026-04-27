Survivor'da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi

27.04.2026 00:27
Survivor’da gerilim bu kez sınırları aştı. 25 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde Seren Ay ile Lina arasında yaşanan sert tartışma, ada konseyine taşındı ve yarışmanın kaderini değiştiren bir süreci başlattı. Gerginliğin büyümesi üzerine Acun Ilıcalı devreye girerken, yapılan değerlendirmeler ve alınan oyların ardından Seren Ay hakkında diskalifiye kararı verildi.

Survivor’da tansiyon zirveye çıktı. 25 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde Seren Ay ile Lina arasında yaşanan sert tartışma ve havada uçuşan küfürler, yarışmanın seyrini değiştirdi.

ADA KONSEYİNDE KRİTİK SORU

Yaşanan olayın ardından ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, takım arkadaşlarına “Seren Ay gitsin mi?” sorusunu yöneltti. Beş yarışmacının gitmesi yönünde oy kullandığı öğrenildi. Ilıcalı, kararın detaylı şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

“AGRESİFLİK BOYUTUNUN FARKINDA MISIN?”

26 Nisan 2026’da yayınlanan yeni bölümde ise gerilim daha da arttı. Acil durum konseyinde Seren Ay ile birebir konuşan Ilıcalı’nın sert sözleri dikkat çekti:

“Agresiflik boyutunun farkında mısın sen? Daha önce de uyarıldığını hatırlıyorsun değil mi? Davranış şeklin bizi tam anlamıyla umutsuzluğa sevk etti.”

DİSKALİFİYE KARARI GELDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Ilıcalı, Seren Ay’ın yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı. Daha önce de benzer davranışlar sergilediği belirtilen yarışmacının, kurallar çerçevesinde yarışmaya devam etmesine izin verilmedi.

Kararı doğrudan kendisine ileten Acun Ilıcalı’nın sözleri sonrası ada sessizliğe büründü. Yarışmacılar bu kararla büyük şaşkınlık yaşadı.

Diskalifiye kararının ardından Seren Ay, adadan ayrıldı.

ADA’DA SULAR DURULMUYOR

Seren Ay ile Lina arasında yaşanan gerilim, Survivor tarihinin en dikkat çeken olaylarından biri olarak yorumlanırken, yarışmada dengelerin yeniden değişmesi bekleniyor.

KARARA GİDEN SÜREÇTE NE ETKİLİ OLDU?

Diskalifiye kararının temelinde, Seren Ay’ın özellikle son dönemde artan tartışmaları ve Lina ile yaşadığı son kavganın etkili olduğu öğrenildi.

Yapım ekibinin değerlendirmesi sonrası, ada düzeni ve yarışmacı güvenliği göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı ifade edildi.

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
