Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi

Survivor’da tansiyon zirveye çıktı. 25 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde Seren Ay ile Lina arasında yaşanan sert tartışma ve havada uçuşan küfürler, yarışmanın seyrini değiştirdi.

ADA KONSEYİNDE KRİTİK SORU

Yaşanan olayın ardından ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, takım arkadaşlarına “Seren Ay gitsin mi?” sorusunu yöneltti. Beş yarışmacının gitmesi yönünde oy kullandığı öğrenildi. Ilıcalı, kararın detaylı şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

“AGRESİFLİK BOYUTUNUN FARKINDA MISIN?”

26 Nisan 2026’da yayınlanan yeni bölümde ise gerilim daha da arttı. Acil durum konseyinde Seren Ay ile birebir konuşan Ilıcalı’nın sert sözleri dikkat çekti:

“Agresiflik boyutunun farkında mısın sen? Daha önce de uyarıldığını hatırlıyorsun değil mi? Davranış şeklin bizi tam anlamıyla umutsuzluğa sevk etti.”

DİSKALİFİYE KARARI GELDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Ilıcalı, Seren Ay’ın yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı. Daha önce de benzer davranışlar sergilediği belirtilen yarışmacının, kurallar çerçevesinde yarışmaya devam etmesine izin verilmedi.

Kararı doğrudan kendisine ileten Acun Ilıcalı’nın sözleri sonrası ada sessizliğe büründü. Yarışmacılar bu kararla büyük şaşkınlık yaşadı.

Diskalifiye kararının ardından Seren Ay, adadan ayrıldı.

ADA’DA SULAR DURULMUYOR

Seren Ay ile Lina arasında yaşanan gerilim, Survivor tarihinin en dikkat çeken olaylarından biri olarak yorumlanırken, yarışmada dengelerin yeniden değişmesi bekleniyor.

KARARA GİDEN SÜREÇTE NE ETKİLİ OLDU?

Diskalifiye kararının temelinde, Seren Ay’ın özellikle son dönemde artan tartışmaları ve Lina ile yaşadığı son kavganın etkili olduğu öğrenildi.

Yapım ekibinin değerlendirmesi sonrası, ada düzeni ve yarışmacı güvenliği göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı ifade edildi.