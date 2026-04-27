İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri

27.04.2026 17:22
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun, kaybolmadan önce çocuklarla birlikte şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı.

Tunceli'de 5 Temmuz 2020 tarihinde kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku soruşturması devam ederken, yeni gözaltılar yaşandı. Doku ile ilgili ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

GÜLİSTAN KAYBOLMADAN ÖNCE, ÇOCUKLARLA ŞARKI SÖYLÜYORMUŞ

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencisi olan Doku'nun kaybolmadan önce çekilen son görüntülerde, çocuklarla birlikte şarkı söylediği görüldü. Görüntülerden birinde Doku’nun, Diyarbakır’da yeğenleriyle birlikte halının üzerinde uzanarak şarkı söylediği, diğer bir görüntüde ise staj için gittiği bir okulda, tahtanın önünde öğrencilere çocuk şarkıları söylediği anlar yer aldı.

12 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmış, Tunceli Devlet Hastanesi'nin bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. de gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: DHA

Gülistan Doku, Tunceli, Güncel, Son Dakika

