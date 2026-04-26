Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, zorlu derbide RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Dev derbinin 13. dakikasında Fenerbahçe penaltı fırsatından yararlanamadı. Guendouzi'nin pasında ceza sahasına giren Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sonrasında hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Talisca, sağ taraftan meşin yuvarlağı auta gönderdi.
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, penaltı atışı esnasında büyük heyecan yaşadı. Talisca'nın topa geldiği anlarda yere çöken milli oyuncu, topun auta yollanmasının hemen ardından büyük üzüntü yaşadı. Bu anlar anbean olarak kameralara yansıdı.
