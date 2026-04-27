Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu - Son Dakika
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

Hakem Yasin Kol\'un derbi notu belli oldu
27.04.2026 16:58
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerken maçta hakem Yasin Kol, verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun hakem Yasin Kol'a verdiği not belli oldu. MHK'nin Yasin Kol'un derbi performansından memnun kaldığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

YASİN KOL KARARLARIYLA TARTIŞILDI

Sarı-kırmızılıların rakibiyle puan farkını 7'ye çıkardığı maça hakem performansı damga vurdu. Hakem Yasin Kol, çaldığı ve çalmadığı düdüklerle maç sonunda eleştirilerin odağı oldu. 

MHK'DAN YASİN KOL'A TAM NOT

Bu gelişmeler üzerine Merkez Hakem Kurulu'nun Yasin Kol için hazırladığı rapor da belli oldu. HT Spor'un haberine göre; MHK, Yasin Kol’un performansından oldukça memnun kalarak Yasin Kol’a yüksek bir not verdi. Haberde, Yasin Kol'a gelecek haftalarda da önemli maçlardan birinde görev verileceği belirtildi. 

Son Dakika Spor Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu - Son Dakika

Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’a kötü haber maçın başında geldi Galatasaray'a kötü haber maçın başında geldi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
Denizli’de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası 1 ölü, 1 yaralı Denizli'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı

17:22
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
16:59
TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde
TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi! Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde
16:41
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
16:07
Arakçi ile görüşen Putin’den net mesaj: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
Arakçi ile görüşen Putin'den net mesaj: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
15:54
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
SON DAKİKA: Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu - Son Dakika
