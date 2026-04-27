Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.
Sarı-kırmızılıların rakibiyle puan farkını 7'ye çıkardığı maça hakem performansı damga vurdu. Hakem Yasin Kol, çaldığı ve çalmadığı düdüklerle maç sonunda eleştirilerin odağı oldu.
Bu gelişmeler üzerine Merkez Hakem Kurulu'nun Yasin Kol için hazırladığı rapor da belli oldu. HT Spor'un haberine göre; MHK, Yasin Kol’un performansından oldukça memnun kalarak Yasin Kol’a yüksek bir not verdi. Haberde, Yasin Kol'a gelecek haftalarda da önemli maçlardan birinde görev verileceği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu - Son Dakika
