Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü

ÇANKIRI'da ağabeyi Recep Hurşit tarafından tabanca ile vurulan Hasan Hurşit hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan Hasan Hurşit ve ağabeyi Recep Hurşit arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında Recep Hurşit, yanında bulunan tabanca ile kardeşi Hasan Hurşit'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Hasan Hurşit, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Hurşit, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Recep Hurşit ise polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.