Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu

14.06.2026 17:54
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Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk kadrosuna kavuşmak için sabırsızlanıyor. Yönetim ise yeni oyunculara yer açmak ve harcama limitini rahatlatmak için önceliği oyuncu satışına verecek. Bu doğrultuda takımdan ayrılacak oyuncular belli oldu.

Fenerbahçe’deki tarihi seçim sürecinde tüm camia, sandıktan çıkacak yeni başkanla birlikte yapılacak yıldız transferlerine kilitlenmişti. Rekor bir oyla efsane başkan Aziz Yıldırım yeniden göreve seçilmesine rağmen, sarı-lacivertli taraftarların merakla beklediği büyük transfer hamleleri henüz resmiyet kazanmadı.

MALİ YAPI İÇİN AYRILIK ŞART

Seçim dönemi öncesinde prensip anlaşmasına varılan Vedat Muriqi transferini bile henüz resmiyete dökmeyen yönetim, taraftardan çok daha farklı ve temkinli bir planlama yürütüyor. Aziz Yıldırım ve kurmaylarının birincil hedefi, şu an için 35 milyon euro seviyesinde olan transfer bütçesini daha yukarı çekmek. Kulübün elini rahatlatacak bu bütçe artışı için ise akılcı ve kararlı bir ayrılık politikasının izlenmesi zorunlu görünüyor.

Başkan Aziz Yıldırım, yeni transferlere hem bütçe hem de yabancı kontenjanında yer açabilmek adına radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Takımdaki lejyonerlerle yolları ayırmayı planlayan yönetim, bu operasyonla hem ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi hem de maaş yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

YOLLARIN AYRILACAĞI İSİMLER

Bu doğrultuda; Nelson Semedo, Anthony Musaba ve Fred tamamen gözden çıkarılan ve kadroda düşünülmeyen isimlerin başında geliyor. Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'un takımdaki geleceğini ise kulübe ulaşacak resmi tekliflerin boyutu belirleyecek. Genç oyuncu Sidiki Cherif’in ise deneyim kazanması için kiralık gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

YÜKSEK MALİYETLİ YILDIZLAR DA YOLCU OLABİLİR

Mali yapıyı dengelemek adına sınırları zorlamaya kararlı olan yönetim, takımın yüksek bütçeli isimleri için de teklifleri değerlendirecek. Astronomik bir teklif gelmesi halinde N'Golo Kante, Anderson Talisca ve kaleci Ederson gibi dünya yıldızlarının bile elden çıkarılabileceği belirtiliyor.

SATIŞ LİSTESİNDEKİ DİĞER İSİMLER

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve kulübün kendilerine kulüp bulmasını istediği geniş satış listesinde şu isimler yer alıyor:

  • Dominik Livakovic
  • Sofyan Amrabat
  • Rodrigo Becao
  • Fall
  • Diouf
  • Mimovic
  • Omar Fayed

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu - Son Dakika
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