İran\'ın başkenti Tahran\'da bugüne kadarki en büyük gösteri

ABD’nin süresiz ateşkes ilanı ve İran’ın zafer duyurusunun üzerinden günler geçmesine rağmen, halk meydanları boş bırakmadı.

TAHRAN'DA GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Başkent Tahran’ın sembol noktaları olan İnkılap ve Venek meydanlarında bir araya gelen binlerce kişi, kutlamaları aralıksız sürdürürken, günlerdir devam eden gösterilerde, kazanılan askeri ve siyasi başarının korunacağı mesajı verdi.

BİNLERCE KİŞİYLE GÖVDE GÖSTERİSİ

Halk, bir yandan zaferi kutlarken diğer yandan ABD ve İsrail’den gelebilecek olası tehditlere karşı "meydanlardayız" mesajı vererek gövde gösterisi yaptı. Yetkililer, katılımın her geçen gün arttığı bu gösterilerin, ülke tarihindeki en uzun soluklu ve kitlesel kutlamalardan biri haline geldiğini belirtti.

TRUMP, ATEŞKESİ SÜRESİZ UZATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereler konusundaki belirsizlik sürerken, Truth Social hesabından önemli bir açıklama yapmıştı.

Trump, İran yönetiminin "bölünmüş" olduğunu savunarak, Pakistan'ın da ateşkesle ilgili talebini dikkate alarak, bugün sona erecek olan geçici ateşkesi uzattığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı: "İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."