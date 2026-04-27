Ankara’da CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi. Akşam saatlerinde parti binasının önüne gelen bir şahıs, attığı taşlarla binada maddi hasara yol açtı.

ÇEVREDEKİLERİ BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Saldırının ardından çevredeki vatandaşları elindeki bıçakla tehdit eden şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.