Şarjdaki telefon alev aldı

26.04.2026 12:38  Güncelleme: 12:46
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tamir için götürüldüğü dükkanda şarjdayken alev alan telefonun yaşattığı panik kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi üzerinde yaşandı. Muhammed Uyanıklı isimli şahsın işlettiği tamir dükkandaki telefon, şarjda olduğu esnada alev aldı. Telefonun yanında oturan küçük bir çocuğun yaşadığı panik ise kameraya yansıdı. O esnada telefonun yanında oturan bir çocuk, yanmaktan son anda kurtuldu. Küçük çocuk ve çalışanlar korku içerisinde yerinden fırladı. Telefonu alan bir çalışan, yere atarak üzerinde bulunduğu ahşap masanın yanmasını engelledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

