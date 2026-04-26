Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

26.04.2026 12:50  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana’da bir iş yerinin tüm ürünleri 100 TL'den satacağını duyurması yoğun ilgiye yol açtı. Saatler öncesinden oluşan kuyruk, kapıların açılmasıyla izdihama dönüştü. İçeri girmek isteyenler arasında tartışmalar yaşanırken, bir kişi beddua etti. İzdihamda bir yaşlı kadın fenalaştı, bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi.

Adana’nın Çukurova ilçesinde bir iş yerinin tüm ürünleri 100 TL’den satışa sunacağını duyurması, vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. İndirimi duyan çok sayıda kişi saatler öncesinden iş yerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

KAPILAR AÇILDI, ORTALIK KARIŞTI

Kapıların açılmasıyla birlikte oluşan yoğunluk kısa sürede izdihama dönüştü. İçeri girmek isteyen vatandaşlar arasında tartışmalar yaşanırken, sıraya uymayanlara tepki gösterildi.

TARTIŞMALAR VE TEPKİLER DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan karmaşa sırasında bazı vatandaşların sözlü tartışmaya girdiği, bir kişinin ise sıraya uymayanlara beddua ettiği görüldü.

FENALAŞANLAR VE EZİLME TEHLİKESİ

İzdiham sırasında bir yaşlı kadın fenalık geçirirken, bazı kadınlar yere düşerek ezilme tehlikesi atlattı. O anlar çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Adana, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 13:35:53. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.