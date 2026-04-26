Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

Adana’nın Çukurova ilçesinde bir iş yerinin tüm ürünleri 100 TL’den satışa sunacağını duyurması, vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. İndirimi duyan çok sayıda kişi saatler öncesinden iş yerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kapıların açılmasıyla birlikte oluşan yoğunluk kısa sürede izdihama dönüştü. İçeri girmek isteyen vatandaşlar arasında tartışmalar yaşanırken, sıraya uymayanlara tepki gösterildi.
Yaşanan karmaşa sırasında bazı vatandaşların sözlü tartışmaya girdiği, bir kişinin ise sıraya uymayanlara beddua ettiği görüldü.
İzdiham sırasında bir yaşlı kadın fenalık geçirirken, bazı kadınlar yere düşerek ezilme tehlikesi atlattı. O anlar çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
