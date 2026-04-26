Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı

Adana’nın Çukurova ilçesinde bir iş yerinin tüm ürünleri 100 TL’den satışa sunacağını duyurması, vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. İndirimi duyan çok sayıda kişi saatler öncesinden iş yerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

KAPILAR AÇILDI, ORTALIK KARIŞTI

Kapıların açılmasıyla birlikte oluşan yoğunluk kısa sürede izdihama dönüştü. İçeri girmek isteyen vatandaşlar arasında tartışmalar yaşanırken, sıraya uymayanlara tepki gösterildi.

TARTIŞMALAR VE TEPKİLER DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan karmaşa sırasında bazı vatandaşların sözlü tartışmaya girdiği, bir kişinin ise sıraya uymayanlara beddua ettiği görüldü.

FENALAŞANLAR VE EZİLME TEHLİKESİ

İzdiham sırasında bir yaşlı kadın fenalık geçirirken, bazı kadınlar yere düşerek ezilme tehlikesi atlattı. O anlar çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.