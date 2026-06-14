Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik - Son Dakika
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Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
14.06.2026 10:50
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2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya, Türkiye'yi 2-0 yendi. Teknik direktör Tony Popovic, galibiyetin şok olmadığını, takımın kalitesine inandıklarını söyledi.

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, Türkiye karşısında alınan galibiyetin birçok kişi için şok gibi gözükebileceğini ancak bu sonucun kendileri için normal olduğunu söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustalya, Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Türkiye'yi 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, "Birçok kişi için bu sonuç şok olabilir ama bizim ve futbolcularımız için şok değil. Her gün birlikte çalışıyoruz, genç futbolcuların ne kadar nitelikli olduklarını biliyorum. İyi performans göstermek üzere oluşturduğumuz bir takımımız var, tabii ki her zaman sonucu kesin olarak bilemezsiniz ama bu sonuç bizi tatmin ediyor" ifadelerini kullandı.

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik

"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

Böyle bir maçı kazanmak için çok çalıştıklarının altını çizen Popovic, "Daha fazla gol atabilirdik belki ama sonuç bize büyük güven veriyor. Bütün kadro savunmada çok dirençli ve dayanıklı durdu, adeta gövdelerini ortaya koydular. Dünya Kupası maçı kazanmak için beklenen de budur. Genç bir kalecimiz var ve çok başarılıydı, ona da değinmeliyim. Çok kaliteli serbest vuruşlar kullandılar ama kalecimiz çok iyiydi" şeklinde konuştu.

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik

Tony Popovic, Türkiye'nin çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu da belirterek, "Türk takımıyla ilgili ne biliyorsak sahada bunu gördük, çok yetenekli futbolcuları var, tüm maç boyunca tehlike arz ettiler. Onlara karşı iyi savunma yapmamız gerekiyordu ama şunu da gördük; belirli bölgelerde onları sıkıştırabileceğimizi hissettik ve bu konuda başarılıydık" diye konuştu.

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik

"DESTEKLERİNİ HİSSETTİK"

Tüm Avustralya'nın desteğini arkalarında hissettiklerini de sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "Türkiye'yi yendiğimiz için algıda belki değişiklik olmuştur ama yapacağımız çok iş var. ABD karşılaşmasına hazırlanmalıyız. Avustralyalılar için eşsiz bir akşam oldu, onları mutlu ettiğimizi umuyorum. Bütün ülke arkamızdaydı, desteklerini hissettik. Verilen destek sebebiyle çok mutluyuz. Artık önümüze bakmalıyız çok seyahat edeceğiz, kendimize gelmemiz ve hazırlanmaya başlamalıyız" dedi. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İlyas Akturk İlyas Akturk:
    popovic, popovicine dikkat et 0 0 Yanıtla
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