Trump'tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim
Trump'tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim

27.04.2026 07:15  Güncelleme: 07:17
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde saldırı düzenleyen şüpheli Cole Tomas Allen’in kendisi hakkında ortaya attığı “tecavüzcü” ve “pedofili” iddialarını sert şekilde reddetti. “Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim" diyen Trump, söz konusu ifadeleri “hasta bir insanın saçmalıkları” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan şüpheli Cole Tomas Allen’in kendisi hakkında ortaya attığı iddialara sert sözlerle yanıt verdi.

“BEN TECAVÜZCÜ DEĞİLİM, PEDOFİLİ DEĞİLİM”

Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, program sunucusunun Allen’in notlarında yer alan “tecavüzcü” ve “pedofili” gibi ifadeleri okumasına tepki gösterdi. ABD Başkanı, “Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim.” diyerek suçlamaları kesin bir dille reddetti.

SUNUCUYA TEPKİ: “UTANMALISINIZ”

Şüphelinin söz konusu ifadelerini “hasta bir insanın saçmalıkları” olarak nitelendiren Trump, sunucunun bu iddiaları yayında dile getirmesine de sert çıktı. Trump, sunucuya hitaben bu ifadeleri okuduğu için “utanması gerektiğini” söyledi.

“SİZİN OKUYACAĞINIZI BİLİYORDUM”

Röportaj sırasında tansiyon yükselirken Trump, “O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız.” ifadelerini kullandı. Söz konusu iddiaların kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

EPSTEIN GÖNDERMESİ: “MASANIN DİĞER TARAFI”

Trump, suçlamalara ilişkin açıklamasında, “Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır.” diyerek medya ve karşıtlarına gönderme yaptı.

ZANLININ NOTLARI GÜNDEM OLDU

Program sunucusu, röportajın bir bölümünde şüpheli Allen’in notlarında yer alan, “Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim.” ifadelerini de aktardı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 07:21:16.
