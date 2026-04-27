İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

27.04.2026 12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının gündemini değerlendirirken asgari ücrete ara zam yapılmaması gerektiğini belirtti. Avdagiç, yaptığı açıklamada "Asgari ücret yılda bir defa düzenleniyor. Şu anda mevcut sürecin muhafaza edilmesi makul olur" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomideki son gelişmeler ve asgari ücrete ara zam beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“EKONOMİ PROGRAMI BAŞARILI BİR SÜREÇ YÖNETTİ”

Avdagiç, ekonomi yönetiminin son üç yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’nin döviz rezervlerinde önemli bir toparlanma sağlandığını ve dış finansmana erişimde hedeflere ulaşıldığını ifade etti. Ancak bölgesel savaşın dengeleri değiştirdiğini belirten Avdagiç, iş dünyasının bu süreçte ciddi bir bedel ödediğini söyledi.

FAİZ VE EKONOMİ POLİTİKALARINA “İNCE AYAR” VURGUSU

Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Avdagiç, konunun sadece faiz artışı ya da sabit kalma çerçevesinde ele alınmasının yeterli olmayacağını belirtti. Ekonomi politikalarının bütüncül bir yaklaşımla yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Avdagiç, kur, ihracat ve ithalat politikalarında güncellemeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

İHRACATTA 410 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

2026 yılı için belirlenen 410 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefinin önemine dikkat çeken Avdagiç, ihracatın ithalata oranının yüzde 75’in altına düşmemesi gerektiğini vurguladı.

“TEŞVİKLER TABANA YAYILMALI”

Sanayi teşviklerinin daha geniş bir tabana yayılması gerektiğini belirten Avdagiç, özellikle orta ölçekli işletmelere daha fazla destek verilmesinin önemine işaret etti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE ENERJİ VURGUSU

Avdagiç, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin kritik olduğunu belirtirken, enerji alanında Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklarda önemli bir mesafe kat ettiğini ifade etti.

"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YOK" MESAJI

Asgari ücrete ara zam beklentilerine de değinen Avdagiç, mevcut sistemin korunmasının daha doğru olacağını belirterek, “Asgari ücret yılda bir defa düzenleniyor. Mevcut sürecin muhafaza edilmesi makul olur” dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ahmet keles ahmet keles:
    sayın Şekib Avdagiç beyede asgari ücret verilsin diyen kaç kişi beğeniye bekliyorum. 16 0 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    Karakter ve Vicdan meselesi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
