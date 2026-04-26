Siirt\'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde M.E'nin kullandığı otomobil ile M.G. idaresindeki küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, Çalıdüzü köyü mevkisinde çarpıştı.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya savrulurken, kamyonet devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan İ.M.A'nın (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan her iki sürücü ile A.H.Ü. (19) ve M.E.A. (19), ambulanslarla Siirt ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.H.Ü, Kurtalan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DURUMU AĞIR

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan otomobil sürücüsü M.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kamyonetteki bazı hayvanlar da telef oldu.