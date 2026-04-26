Derbi öncesi son dakika! Galatasaray istemedi, TFF Fenerbahçe'nin talebini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Derbi öncesi son dakika! Galatasaray istemedi, TFF Fenerbahçe'nin talebini reddetti

Haberin Videosunu İzleyin
26.04.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin derbi öncesi VAR odasında gözlemci bulundurma talebi, Galatasaray'ın aynı yönde talepte bulunmaması nedeniyle TFF tarafından kabul edilmedi.

Süper Lig’de oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe’nin VAR odasında gözlemci bulundurma talebi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi.

ORTAK TALEP ŞARTI SAĞLANMADI

Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesinde VAR odasında hem kendi temsilcilerinin hem de Galatasaraylı yetkililerin bulunmasını talep etti. Ancak uygulamanın hayata geçebilmesi için iki kulübün de ortak başvuruda bulunması gerekiyor. Galatasaray cephesinin bu talebe sıcak bakmaması üzerine TFF, sarı-lacivertli kulübün başvurusunu kabul etmedi.

FEDERASYONDAN OLUMSUZ YANIT

TFF, mevcut kurallar gereği yalnızca her iki kulübün mutabık kalması durumunda VAR odasında gözlemci bulundurulmasına izin veriyor. Bu şartın sağlanmaması nedeniyle federasyon, Fenerbahçe’nin talebine olumsuz yanıt verdi.

TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, daha önce yaptığı açıklamada sürece ilişkin beklentilerini dile getirmişti. Torunoğulları, “Resmi bir yazı yazdık TFF’ye. VAR’da hem bizim hem Galatasaray’ın temsilcisi olsun, VAR’daki konuşmaları, görüntüleri görmek için başvurduk. Ancak bunun için iki kulübün de kabul etmesi gerekiyor. Bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fevzettin Tankuç Fevzettin Tankuç:
    Gs neden kabul etsin ki onların hakemle yada var ile bi sorunları yok 21 11 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 19:50:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.